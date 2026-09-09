Dùng căn hộ chung cư làm văn phòng có thể bị phạt bao nhiêu?

Việc tận dụng căn hộ chung cư để mở văn phòng, lớp học, cửa hàng trực tuyến hay kho chứa hàng khá phổ biến tại các đô thị. Tuy nhiên, từ ngày 26/8/2026, mức phạt đối với hành vi sử dụng căn hộ không đúng mục đích đã tăng mạnh.

Quy định mới không có nghĩa cứ làm việc trên máy tính hoặc bán hàng online tại nhà là bị xử phạt. Vấn đề quyết định nằm ở công năng được phê duyệt của căn hộ và cách địa điểm đó được sử dụng trên thực tế.

Hình minh họa AI.

Mức phạt 100–130 triệu đồng áp dụng cho trường hợp nào?

Theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP, cá nhân sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở, trừ trường hợp cho thuê để ở đúng quy định, có thể bị phạt từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng.

Quy định này áp dụng đối với chủ sở hữu hoặc người sử dụng căn hộ. Hộ kinh doanh, hộ gia đình vi phạm cũng bị áp dụng mức phạt dành cho cá nhân.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn bị buộc sử dụng căn hộ đúng mục đích để ở. Nếu đã tự ý thay đổi kết cấu, công năng hoặc phần sở hữu chung, người vi phạm có thể phải khôi phục tình trạng ban đầu.

Luật Nhà ở hiện hành xác định việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở là hành vi bị nghiêm cấm. Quy định nhằm hạn chế tình trạng biến khu dân cư thành văn phòng, kho hàng hoặc cơ sở dịch vụ, làm tăng lượng người ra vào, nguy cơ cháy nổ, tiếng ồn và áp lực lên hạ tầng chung.

Làm văn phòng, bán hàng online có bị phạt không?

Không thể chỉ căn cứ vào việc một người có làm việc hoặc phát sinh thu nhập tại nhà để kết luận căn hộ bị sử dụng sai mục đích.

Một người làm việc từ xa, xử lý đơn hàng trên máy tính hoặc thực hiện công việc cá nhân tại nơi gia đình đang sinh sống không đương nhiên bị xem là biến căn hộ thành địa điểm kinh doanh.

Nguy cơ vi phạm xuất hiện rõ hơn khi căn hộ được chuyển thành địa điểm hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh, có nhân viên đến làm việc, treo biển hiệu, đón khách, tập kết hàng hóa hoặc không còn được sử dụng làm nơi ở.

Chung cư hỗn hợp không có nghĩa căn hộ nào cũng được kinh doanh

Pháp luật phân biệt nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Nhà chung cư hỗn hợp có thể bao gồm căn hộ để ở và những khu vực được thiết kế riêng làm văn phòng, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, việc tòa nhà có chức năng hỗn hợp không đồng nghĩa chủ sở hữu được tự do biến một căn hộ để ở thành văn phòng hoặc cửa hàng.

Muốn xác định một diện tích có được dùng để kinh doanh hay không, người dân cần kiểm tra công năng cụ thể trong hồ sơ dự án và hợp đồng mua bán. Phần diện tích thương mại, văn phòng hoặc dịch vụ phải được thiết kế, phê duyệt đúng chức năng ngay từ đầu.

Nếu căn hộ trên giấy tờ được xác định là nhà ở, việc đăng ký trụ sở doanh nghiệp hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh thường xuyên tại đây có thể bị xem là sử dụng sai mục đích.

Đối với trường hợp một căn hộ được doanh nghiệp thuê làm nơi ở cho chuyên gia, người lao động, mục đích sử dụng thực tế vẫn là để ở. Tuy nhiên, nếu căn hộ đồng thời trở thành nơi làm việc, tiếp khách hoặc giao dịch của doanh nghiệp thì cần được xem xét riêng.

Cho thuê căn hộ để ở không bị cấm

Nghị định mới loại trừ trường hợp cho thuê căn hộ để ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Như vậy, chủ sở hữu vẫn có thể cho cá nhân hoặc gia đình khác thuê căn hộ để sinh sống.

Chủ nhà và người thuê cần lập hợp đồng, thực hiện việc đăng ký cư trú, nghĩa vụ thuế và các yêu cầu về quản lý nhà chung cư theo quy định. Người thuê cũng phải chấp hành nội quy tòa nhà, không tự ý chuyển căn hộ thành địa điểm kinh doanh.

Riêng hoạt động cho thuê theo ngày hoặc theo giờ, lưu trú du lịch, homestay và những mô hình tương tự cần được thận trọng phân biệt với cho thuê để ở thông thường. Các loại hình này có thể mang tính chất kinh doanh dịch vụ lưu trú, làm tăng tần suất người lạ ra vào và phát sinh yêu cầu về an ninh, phòng cháy, chữa cháy.

Chủ căn hộ không nên cho rằng cứ có khách ngủ lại thì mặc nhiên được coi là cho thuê để ở. Trước khi triển khai, cần kiểm tra công năng dự án, nội quy nhà chung cư và quy định cụ thể của địa phương.

Nhiều hành vi khác tại chung cư cũng bị phạt nặng

Nghị định 339/2026/NĐ-CP không chỉ xử lý hành vi dùng căn hộ sai mục đích. Một số vi phạm thường gặp khác cũng có mức phạt đáng chú ý:

Tùy hành vi, người vi phạm còn có thể bị buộc trả lại phần diện tích đã chiếm dụng, khôi phục tình trạng ban đầu, đóng đủ kinh phí bảo trì hoặc chấm dứt việc sử dụng sai công năng.

Người dân nên kiểm tra gì trước khi kinh doanh tại chung cư?

Trước khi sử dụng một phần diện tích trong tòa nhà làm văn phòng, cửa hàng hoặc địa điểm cung cấp dịch vụ, người dân nên kiểm tra ít nhất 5 nội dung:

Thứ nhất, xem lại hợp đồng mua bán, thuê mua hoặc thuê nhà để xác định diện tích là căn hộ để ở hay phần thương mại, dịch vụ.

Thứ hai, kiểm tra hồ sơ dự án và công năng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu của môi giới hoặc đơn vị cho thuê.

Thứ ba, đọc kỹ nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư, nhất là quy định về người ra vào, giao nhận hàng hóa, tiếng ồn và phòng cháy, chữa cháy.

Thứ tư, nếu thuê căn hộ, cần ghi rõ mục đích thuê trong hợp đồng. Chủ nhà và người thuê không nên thỏa thuận cho thuê để ở nhưng thực tế lại dùng làm văn phòng hoặc kho hàng.

Thứ năm, trường hợp chưa xác định rõ, nên đề nghị cơ quan quản lý nhà ở hoặc chính quyền địa phương hướng dẫn bằng văn bản trước khi đăng ký kinh doanh.

Ban quản trị hoặc đơn vị vận hành có thể ghi nhận, lập biên bản và phản ánh hành vi vi phạm, nhưng việc xử phạt hành chính phải do cơ quan có thẩm quyền thực hiện. Mức phạt cuối cùng được xác định dựa trên đối tượng vi phạm, tính chất hành vi và hồ sơ của từng trường hợp.

Quy định mới cho thấy việc sở hữu căn hộ không đồng nghĩa chủ nhà được sử dụng tài sản vào mọi mục đích. Trước khi mở văn phòng, cửa hàng, lớp học hoặc dịch vụ lưu trú, người dân cần xác định rõ căn hộ là nơi ở hay diện tích đã được phê duyệt cho hoạt động kinh doanh.