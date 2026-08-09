Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM công bố điểm chuẩn năm 2026

Theo đó, với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm chuẩn của các ngành là 15 điểm. Riêng nhóm ngành Luật gồm Luật, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế và Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao hơn, ở mức 20 điểm.

Nếu thí sinh đăng ký xét bằng điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM (V-ACT) và V-SAT, chuẩn đầu vào lần lượt là 600/1200 và 225/400 điểm.

Riêng đối với nhóm ngành Luật (Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Luật thương mại quốc tế), điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT là 20 điểm, xét theo học bạ 6 kỳ là 20 điểm; nếu bằng kết quả thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM là 650 điểm và V-SAT là 250 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 2026 ở tất cả ngành như sau:

Với các phương thức tuyển sinh không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc phương thức xét tuyển kết hợp đối với nhóm ngành luật, thí sinh cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Bộ GDĐT.

Theo đó, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được xếp loại Tốt, tương đương mức học lực từ Khá/Giỏi trở lên theo quy định. Với thí sinh thuộc đối tượng trung học nghề và tương đương, kết quả được tính dựa trên thành tích học tập của hai học kỳ năm cuối cấp.

Ngoài yêu cầu về học tập, thí sinh phải đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển từ 18 điểm trở lên. Trường hợp sử dụng điểm thi Toán, Ngữ văn và một môn khác, thí sinh cũng phải đáp ứng ngưỡng điểm này. Một phương án khác là thí sinh có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,5 điểm trở lên.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT và hoàn tất thủ tục nhập học trực tiếp tại trường trước 17:00 ngày 21/08.