Thời gian nhập học các trường đại học 2026: Những trường này cho sinh viên nhập học sớm, thí sinh lưu ý

Thời gian nhập học các trường đại học 2026

Từ ngày 11/8, hàng loạt trường cho sinh viên trúng tuyển năm 2026 nhập học trực tuyến và lên lịch nhập học trực tiếp. Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, từ ngày 11/8 đến hết ngày 18/8, sinh viên tạo hồ sơ online và chuẩn bị hồ sơ nhập học; nhập học trực tiếp từ 7h30 ngày 20/8 đến 17h ngày 21/9.

Trường Đại học Ngoại thương cho biết, từ ngày 11/8 đến 28/8, sinh viên thực hiện nhập học trực tiếp và trực tuyến.

Từ ngày 11/8, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, sinh viên trúng tuyển nhập học trực tiếp sau khi xác nhận nhập học.

Trường Quốc tế - ĐHQGHN: Sinh viên nhập học trực tuyến từ ngày 11/8 đến trước 17h ngày 15/8; trực tiếp ngày 16/8.

Nhiều trường cho sinh viên nhập học sớm, thí sinh lưu ý. Ảnh minh họa: Minh Nguyệt

Thí sinh trúng tuyển Đại học Mở Hà Nội nhập học trực tuyến từ ngày 12/8 đến trước 17h ngày 21/8.

Từ ngày 12/8 đến 16/8, tân sinh viên Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM xác nhận và nhập học trực tuyến; từ ngày 7/9 nộp hồ sơ giấy trực tiếp.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho tân sinh viên nhập học trực tuyến từ 12h ngày 12/8 đến 23h ngày 18/8; nhập học trực tiếp ngày 18-19/8.

Lịch nhập học các trường đại học 2026 chi tiết như sau, cập nhật đến ngày 11/8.