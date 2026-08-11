Trường Đại học Khoa học Sức khỏe công bố điểm chuẩn 2026

Trường ĐH Khoa học Sức khỏe, trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, vừa công bố kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2026 theo phương thức xét tuyển tổng hợp.

Theo đó, điểm trúng tuyển của 5 ngành đào tạo dao động từ 67 đến 82,6 điểm, tính theo thang điểm 100 và đã bao gồm điểm cộng, điểm ưu tiên theo quy định.

Ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất với 82,6 điểm. Xếp sau là ngành Răng - Hàm - Mặt với 81,8 điểm.

Điểm trúng tuyển 5 ngành của Trường ĐH Khoa học Sức khỏe dao động từ 67 đến 82,6 điểm.

Ba ngành còn lại có điểm trúng tuyển gồm Dược học 73 điểm, Y học cổ truyền 72,41 điểm và Điều dưỡng 67 điểm.

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển tổng hợp được xác định dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm tuyển sinh, kết quả thi Đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức và kết quả học tập cấp THPT.

Mức điểm công bố đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên theo quy định.

Nhà trường yêu cầu thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8/2026. Thí sinh phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi nhập học tại trường.