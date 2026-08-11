Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cao nhất 26 điểm

Điểm chuẩn trúng tuyển của 32 ngành, tại trụ sở chính ở TPHCM dao động từ 17 đến 26 điểm. Trong đó, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có mức điểm cao nhất, 26 điểm. Tiếp đến là Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử với 25,5 điểm và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 25 điểm.

Một số ngành có mức điểm trúng tuyển từ 24 điểm trở lên gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 24,75 điểm; Công nghệ kỹ thuật hóa học và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cùng 24 điểm. Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt có điểm trúng tuyển 23,5 điểm, trong khi Công nghệ chế tạo máy là 23,5 điểm.

Ở nhóm ngành kinh tế, điểm trúng tuyển Công nghệ tài chính là 20 điểm; Luật kinh tế 20,56 điểm; Dược học 20,27 điểm. Một số ngành, nhóm ngành có điểm từ 17-18 điểm, như: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán... với 17 điểm. Nhóm ngành Công nghệ sinh học, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Quản lý xây dựng có điểm chuẩn là 18,12 điểm.

Theo IUH, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đồng thời thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường từ 12 đến 21/8.