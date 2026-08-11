Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội cao nhất 28,5

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) sáng 11/8 công bố điểm chuẩn ở hai phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT và dựa vào kết quả thi SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội.

Với thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất 28,5, tăng 0,37 điểm so với năm ngoái, kế đến là Răng Hàm Mặt với 27,57 điểm. Ngành thấp nhất là Công tác xã hội với 17,75.

Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2026 cụ thể như sau:

Trường Đại học Y Hà Nội năm nay tuyển khoảng 2.100 sinh viên. Ba phương thức gồm xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và dựa vào điểm thi đánh giá năng lực SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong đó, điểm SPT chỉ áp dụng với các ngành hệ cử nhân như Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Học phí Đại học Y Hà Nội năm học 2026-2027 dự kiến từ 19,1 đến 80 triệu đồng, tăng 2,2 đến 17,8 triệu đồng so với năm ngoái.

Sinh viên Đại học Y Hà Nội. Ảnh:Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Y Hà Nội