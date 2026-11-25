Từ cậu bé bán kem đến Chủ tịch Hội đồng trường Marie - Curie

Tối 24/11, thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Trường Marie - Curie là 1 trong 10 gương mặt được vinh danh trong chương trình Muôn sắc Việt Nam.

Thầy Khang vừa trở về từ Tuyên Quang sau khi tham dự lễ khánh thành và bàn giao Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc, xã Mèo Vạc. Ngôi trường này được thầy Nguyễn Xuân Khang xây tặng cho học trò hiện lên khang trang, đẹp như một giấc mơ giữa miền sơn cước với số tiền khoàng 100 tỉ đồng.

Năm 2024, thầy Khang cũng nhận nuôi 22 em nhỏ sau trận lũ quét tại thôn Làng Nủ, tỉnh Lào Cai. Mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Thầy Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch Hội đồng Trường Marie - Curie là 1 trong 10 gương mặt được vinh danh trong chương trình Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, sinh năm 1949, ở Nghệ An, từng có một tuổi thơ sống trong nghèo đói nên cả cuộc đời của thầy phấn đấu cho thế hệ trẻ cuộc sống tươi đẹp.

Sinh ra ở Làng Ngò, xã Quỳnh Sơn, lên 7 tuổi, ông theo gia đình chuyển về Vinh, bắt đầu theo vỡ lòng. Ông là con thứ tư trong gia đình 7 anh em. Nhà đông con nên bố mẹ không có tiền đóng học phí, các anh em của ông ai cũng phải đi làm phụ giúp ba mẹ. Riêng thầy được mạ sắm cho hai cái phích đựng kem và tham gia vào "hội bán kem".

Tốt nghiệp cấp 3 lớp chuyên toán năm 1968, Nguyễn Xuân Khang bước vào cuộc đời sinh viên tại Khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ông tốt nghiệp năm 1972 và được giữ lại trường dạy Vật lý cho học sinh Khối phổ thông chuyên Toán của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc được thầy Khang đầu tư xây dựng dưới hình thức "chìa khóa trao tay". Ảnh: NTCC

Vào Tết Nhâm Thân 1992, sau đêm giao thừa, thầy tự "giam" mình trong một không gian đặc biệt suốt 3 ngày đêm. Không đi đâu, không gặp ai, thầy tập trung cao độ, dành tất cả tâm huyết và kinh nghiệm để thực hiện một ý tưởng ấp ủ nhiều năm: hoàn thành đề án thành lập trường của cuộc đời mình.

Ngày 29/8/1992, UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thành lập Trường phổ thông dân lập cấp 2 - 3 Marie Curie.

Trong quan điểm giáo dục của mình, thầy theo đuổi "nhu" luôn nhiều hơn "cương", muốn giáo dục cho học sinh tính nhân văn, kỹ năng sống, năng lực trí tuệ nhưng không gắt gao đến mức phải thi đỗ trường này trường kia. Theo thầy, thi trượt nhưng nhân cách học sinh tốt vẫn ổn, có thể thấp điểm Toán, Lý nhưng Âm nhạc, thể thao tốt cũng không sao. Con đường của học sinh phổ thông không chỉ duy nhất có đại học, còn có rất nhiều thứ khác trong cuộc sống để chinh phục.

Trong nhiều năm qua, thầy Khang tích cực tham gia nhiều hoạt động nhân ái, thiện nguyện: Xây dựng hai cây cầu trị giá 1 tỉ đồng cho người dân tại Tiền Giang; Trồng 20.000 cây xanh ở rừng đầu nguồn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; Dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh tại Mèo Vạc; chi 6 - 12 tỉ đồng cho 30 sinh viên ngôn ngữ Anh là người huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang ăn học trong suốt 4 năm.

Ngoài công tác giáo dục, thầy Khang còn là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thầy được tặng Huy chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc" và Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2022, thầy Nguyễn Xuân Khang được vinh danh là một trong 10 Công dân ưu tú Thủ đô.

Thầy Khang bên học sinh ở Mèo Vạc. Ảnh: NTCC

Người thầy giản dị, hóm hỉnh

Trong lần đầu đến thăm trường Marie Curie - Mèo Vạc, thầy Nguyễn Xuân Khang được các học sinh vùng cao nồng nhiệt chào đón. “Ông nội” vui vẻ bắt tay từng cháu nhỏ, ân cần hỏi han và tạo nên một khoảnh khắc đầy tiếng cười khi bất ngờ mượn chiếc nón (đạo cụ biểu diễn văn nghệ) của một học sinh để đội lên đầu. Hành động ngẫu hứng ấy khiến cả sân trường bật cười thích thú.

Không chỉ giàu lòng nhân ái, luôn dành tình yêu thương cho học trò, thầy Khang còn được mọi người yêu mến bởi sự dí dỏm, hóm hỉnh và gần gũi. Một buổi gặp gỡ với những cái bắt tay ấm áp, những nụ cười rạng rỡ và những kỷ niệm thật đẹp ở miền sơn cước.

Thầy Khang hóm hỉnh và gần gũi với học sinh. Ảnh: NTCC

Là một chủ tịch trường học hàm không, danh hiệu không, phòng làm việc của thầy cũng không bằng khen, huân chương, chỉ có những bức ảnh kỷ niệm với từng lứa học trò. Mọi người nể phục thầy vì thầy là nhà giáo của nhân dân, hết mình vì cộng đồng, các học sinh trong trường gọi thầy là "ông nội".

Thầy Khang vui vẻ chia sẻ: "Người ta định nghĩa "hạnh phúc" trong từ điển Tiếng Việt là làm được những điều mình mong muốn. Nếu quan niệm như vậy, đến giờ này, tôi tự nhận thấy mình có nhiều hạnh phúc nhưng vẫn còn tham vọng, cũng vì nhiều tham vọng nên vất vả. Cầm tinh con trâu lại sinh vào 5 giờ sáng, tôi "kéo cày" đã 77 năm nay rồi. Tôi mong những năm tiếp theo được làm thêm nhiều điều nữa, cống hiến cho giáo dục, cho cộng đồng và xã hội".

Được biết, 4 cháu nội của ông đều học giỏi, đi du học ở Mỹ. Cháu đầu sinh năm 1998, tốt nghiệp Thạc sĩ loại xuất sắc chuyên ngành Giáo dục ở Đại học Harvard, hiện đã về làm việc tại chi nhánh Long Biên. Thầy truyền lại kinh nghiệm, bài học để tương lai cháu kế nghiệp ông, đảm nhận vị trí chủ tịch trường. Cháu thứ 2 vừa tốt nghiệp xuất sắc với điểm số 3,9/4 hệ Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học của New York, cháu thứ 3 học năm thứ ngành Kinh tế, cháu út đang ngay tại Trường Marie Curie.