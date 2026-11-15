3 thay đổi lớn lứa học sinh xét tuyển đại học năm 2027, 2028 cần lưu ý

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển sinh đại học do Bộ GD-ĐT công bố ngày 13/11 đưa ra một số điều chỉnh tác động trực tiếp đến thí sinh tham gia xét tuyển đại học trong các năm 2027 và 2028.

Trong đó, đáng chú ý là việc thu hẹp điểm cộng, sắp xếp lại các phương thức tuyển sinh và giới hạn số phương thức được sử dụng tại mỗi trường, mỗi ngành.

Giảm mạnh các loại điểm cộng, bỏ hẳn từ năm 2028

Theo quy định, các trường đại học đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng vào năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng tối đa chỉ còn 0,5 điểm trên thang điểm 30, thay vì mức tối đa 3 điểm như trước đây.

Điểm cộng được chia thành ba nhóm. Thứ nhất là điểm thưởng dành cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng. Thứ hai là điểm xét thưởng dành cho thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt. Thứ ba là điểm khuyến khích dành cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Từ năm 2028, các trường không còn được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Quy định này khiến lợi thế về điểm số từ các thành tích, chứng chỉ ngoại ngữ được thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, việc bỏ điểm cộng IELTS không đồng nghĩa chứng chỉ này mất giá trị trong xét tuyển.

Các trường vẫn có thể sử dụng IELTS hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, theo quy định và đề án tuyển sinh của từng trường.

Giảm số phương thức xét tuyển đại học

Từ năm 2027, số phương thức tuyển sinh đại học còn 11, giảm 8 phương thức so với năm ngoái, chủ yếu do Bộ GD-ĐT sắp xếp, đặt lại tên.

Một số phương thức được giữ ổn định như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng.

11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027.

Đối với các kỳ thi riêng, Bộ chia theo các phương thức như xét kết quả kỳ thi chung của các cơ sở đào tạo, xét kết quả tuyển sinh của một cơ sở đào tạo, xét kết quả kỳ thi độc lập.

Với phương thức kết hợp, các trường tự quyết thành phần xét và trọng số, đảm bảo các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển.

Mỗi trường được sử dụng tối đa 5 phương thức

Năm 2027, Bộ giới hạn mỗi trường được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, không gồm xét tuyển thẳng và xét nhóm cử tuyển.

Đối với từng ngành hoặc chương trình đào tạo, số phương thức cũng bị giới hạn. Cụ thể, năm 2027, mỗi ngành được sử dụng tối đa 3 phương thức. Từ năm 2028, con số này giảm còn 2.

Chẳng hạn, khi tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin năm 2028, một trường chỉ được lựa chọn tối đa 2 trong số các phương thức như xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét kết quả kỳ thi riêng hoặc xét tuyển kết hợp, thay vì triển khai đồng thời nhiều phương thức như trước.

Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng khi có nhiều phương thức, công bằng giữa các phương thức sẽ không đảm bảo. Do đó, lộ trình giảm số lượng phương thức là phù hợp, đặc biệt với việc xét tuyển ở các nhóm ngành có độ cạnh tranh cao.

Cơ sở đào tạo phải có trách nhiệm lựa chọn phương thức phù hợp với yêu cầu đầu vào của chương trình. Mỗi phương thức phải đảm bảo mọi thí sinh đủ điều kiện đều có thể tham gia, các tiêu chí đánh giá phải được công bố rõ ràng và sử dụng thống nhất một thang điểm xét tuyển.