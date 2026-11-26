Ashi-yu là gì?

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Người dân nước này thường được nhắc đến với lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống cân bằng và những thói quen sinh hoạt góp phần duy trì sức khỏe khi về già.

Người Nhật tin rằng một số thói quen đơn giản hằng ngày góp phần duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Bên cạnh những triết lý quen thuộc như Ikigai (sống có mục đích), Shinrin-yoku (tắm rừng) và Hara Hachi Bu (ăn no khoảng 80%), Ashi-yu (ngâm chân nước ấm 15-20 phút mỗi ngày) cũng được chú ý.

Ở Nhật, Ashi-yu thường được thực hiện tại nhà tắm công cộng, nhà trọ truyền thống hoặc tại nhà. Nước ấm khoảng 38-42 độ C giúp kích thích nhẹ hệ thống dây thần kinh và mạch máu dày đặc ở bàn chân, từ đó thúc đẩy tuần hoàn, làm ấm cơ thể và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ngâm chân nước ấm là một trong những cách người Nhật áp dụng để khỏe mạnh, sống thọ. Ảnh: India Times

Ngâm chân nước ấm hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ thế nào?

Giúp cải thiện tuần hoàn máu

Tuần hoàn máu có xu hướng suy giảm theo tuổi tác, ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, trong đó có não. Máu lưu thông kém còn liên quan đến các bệnh lý như bệnh động mạch ngoại biên, huyết khối tĩnh mạch sâu, bệnh thận và biến chứng tiểu đường. Ngâm chân nước ấm được cho là giúp thúc đẩy máu lưu thông từ các chi về tim, tăng cung cấp oxy và giảm áp lực lên mạch máu.

Huyết áp cao là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây đột quỵ do làm tăng áp lực và gây tổn thương thành mạch. Nghiên cứu năm 2021 của ba tác giả Abhay Kumar, Sujatha K. J. và Prashanth Shetty, đăng trên Journal of Complementary and Alternative Medical Research, cho thấy ngâm chân 15 phút giúp giảm đáng kể huyết áp tâm thu và tâm trương ở 100 người bị huyết áp cao.

Nghiên cứu cũng ghi nhận sự cải thiện về độ biến thiên nhịp tim, chỉ số phản ánh sự cân bằng của hệ thần kinh tự chủ. Ngâm chân nước ấm giúp giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, liên quan đến phản ứng căng thẳng, đồng thời tăng hoạt động của hệ thần kinh đối giao cảm, hỗ trợ cơ thể thư giãn và phục hồi.

Một nghiên cứu khác trong lĩnh vực điều dưỡng và sức khỏe cộng đồng ghi nhận ngâm chân giúp giãn mạch, kích thích các dây thần kinh ở lòng bàn chân, từ đó có thể hỗ trợ cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan như tim và thận.

Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ. Tuần hoàn máu kém, huyết áp cao và tình trạng xơ cứng động mạch là những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ. Người Nhật quan niệm ngâm chân nước ấm hay Ashi-yu giúp cải thiện lưu thông máu và độ đàn hồi của mạch máu, qua đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, phương pháp này không thể thay thế điều trị y tế hay các biện pháp phòng ngừa đột quỵ đã được chứng minh.

Thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng

Ashi-yu không chỉ mang lại lợi ích thể chất mà còn giúp thư giãn tinh thần. Ở Nhật Bản, người dân thường kết hợp ngâm chân với ngồi tĩnh lặng, uống trà hoặc trò chuyện nhẹ nhàng. Khoảng 15-20 phút ngâm chân giúp cơ thể thả lỏng, tâm trí chậm lại.

Căng thẳng có thể góp phần làm tăng huyết áp, do đó, tác dụng thư giãn của phương pháp này được cho là có thể gián tiếp hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ. Sự kết hợp giữa lợi ích thể chất và tinh thần giúp Ashi-yu trở thành thói quen chăm sóc cả cơ thể lẫn tâm trí.

Cách thực hiện Ashi-yu tại nhà

Ngâm chân Ashi-yu khá đơn giản, chỉ cần một chậu nước ấm và thực hiện theo các bước sau:

- Đổ nước vào chậu, điều chỉnh nhiệt độ khoảng 38-42 độ C.

- Ngồi thoải mái, ngâm chân trong 15-20 phút.

- Trong lúc ngâm, có thể đọc sách, nhâm nhi trà hoặc tập hít thở chậm để thư giãn.

- Sau khi ngâm, lau khô chân, đặc biệt là các kẽ ngón, rồi nghỉ ngơi vài phút.

Duy trì thói quen ngâm chân thường xuyên được cho là có lợi hơn so với thực hiện không đều đặn, nhất là đối với tuần hoàn máu và huyết áp.