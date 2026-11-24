Ngày 23/11,Trường ĐH Luật TPHCM công bố phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2027, áp dụng cho tất cả các ngành và chương trình đào tạo của trường.

Đây là trường đại học đầu tiên trong cả nước công bố phương án tuyển sinh năm 2027.

Theo đó, trường sử dụng 4 phương thức, gồm tuyển thẳng, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2027; xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ); xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT, V-ACT và HSA.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển được tính theo thang 30, gồm tổng điểm 3 môn trong tổ hợp và điểm ưu tiên theo quy định (nếu có). Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển có môn này.

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Luật TPHCM.

Đối với phương thức xét học bạ, điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp được tính từ điểm trung bình cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12, làm tròn đến hai chữ số thập phân. Tổng điểm 3 môn sẽ được quy đổi tương đương trước khi cộng điểm ưu tiên theo quy định.

Nhà trường sẽ xác định mức quy đổi sau khi Bộ GD&ĐT công bố số liệu thống kê về tương quan giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các môn học ở cấp THPT.

Với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, mức quy đổi được xác định sau khi các đơn vị tổ chức kỳ thi công bố số liệu thống kê và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Đáng chú ý, trường quy định riêng yêu cầu đầu vào đối với các ngành Luật, Luật thương mại quốc tế và Luật kinh tế. Thí sinh xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT phải đạt ngưỡng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực pháp luật và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường.

Nếu sử dụng học bạ hoặc kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào ba ngành này, ngoài các yêu cầu trên, thí sinh phải có kết quả học tập cả năm lớp 12 được đánh giá mức tốt, tương ứng học lực từ giỏi trở lên.

Các ngành còn lại áp dụng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của trường. Theo thông báo, nhà trường sẽ công bố ngưỡng này vào ngày 10/7/2027.

Về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, IELTS từ 5.5 được quy đổi thành 8 điểm môn tiếng Anh. Các mức IELTS 6.0, 6.5, 7.0 và từ 7.5 lần lượt tương ứng 8,5; 9; 9,5 và 10 điểm.

Ngoài IELTS, trường chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh khác như TOEFL, TOEIC, Cambridge Linguaskill, Cambridge Exam, APTIS ESOL, VSTEP và PTE Academic theo điều kiện cụ thể. Chứng chỉ tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Trung cũng được quy đổi theo bảng điểm của trường. Trường hợp có nhiều chứng chỉ, thí sinh chỉ được công nhận điểm quy đổi của một loại chứng chỉ cao nhất.

Các ngành Luật, Luật thương mại quốc tế và Luật kinh tế đều có tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), bên cạnh các tổ hợp khác. Trường cũng sử dụng nhiều tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật; một số ngành kinh tế, kinh doanh, công nghệ có tổ hợp xét tuyển chứa môn Tin học.