Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa ban hành Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo đại học, sau đại học. Đáng chú ý, thông tư đưa ra lộ trình giảm điểm cộng và thu gọn số phương thức tuyển sinh trong hai năm tới.

Theo quy định mới, những cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Tuy nhiên, tổng điểm cộng không được vượt quá 0,50 điểm theo thang điểm 30 và các trường phải giải trình việc sử dụng. Từ năm 2028, chính sách điểm cộng sẽ chính thức bị loại bỏ.

Điểm cộng tuyển sinh đại học năm 2027 giảm từ tối đa 3 điểm xuống còn 0.5 điểm/thang 30 và bỏ vào năm 2028. Trong ảnh: Thí sinh trúng tuyển địa học năm 2026 làm thủ tục nhập học vào Trường đại học Luật TP.HCM. Ảnh: H. Lân

Đánh giá về quy định này, PGS-TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng Phòng Đào tạo, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho rằng việc duy trì điểm cộng trong năm 2027 nhưng giảm xuống tối đa 0,5 điểm, trước khi đưa về 0 vào năm 2028, tạo ra sự chuyển tiếp mềm hơn cho các cơ sở đào tạo.

Điểm cộng không giảm đột ngột về 0 vào năm 2028

Theo ông Thắng, cách điều chỉnh này giúp các trường không phải chuyển đổi đột ngột từ mức điểm cộng tối đa 3 điểm trên thang 30 trong năm 2026 sang không còn điểm cộng vào năm 2028.

Bên cạnh đó, Thông tư 95 cũng quy định lộ trình thu gọn phương thức tuyển sinh. Mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức; đối với từng chương trình và hình thức đào tạo, số phương thức tối đa là 3 từ năm 2027 và giảm còn 2 từ năm 2028. Quy định này không áp dụng đối với xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Thông tư đồng thời quy định danh mục 11 phương thức tuyển sinh. Tuy nhiên, PGS-TS Bùi Hoài Thắng lưu ý việc tuyển sinh văn bằng thứ hai đối với người học có kết quả học tập THPT hoặc kết quả thi tốt nghiệp THPT từ nhiều năm trước có thể gặp khó khăn khi đối sánh với thí sinh trúng tuyển cùng năm.

Ngoài ra, Thông tư 95 còn điều chỉnh các quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, làm rõ điều kiện đối với giảng viên hợp đồng toàn thời gian, định mức giờ giảng và năng lực đào tạo trình độ thạc sĩ. Đáng chú ý, thông tư bãi bỏ quy định giới hạn mức tăng chỉ tiêu tuyển sinh không quá 10% so với số lượng thực tuyển của năm trước liền kề.

Đối với đào tạo sau đại học, các quy định về đào tạo thạc sĩ chính quy cho người được cấp học bổng theo Nghị định 179, chuyển tiếp về ngoại ngữ và công bố khoa học cũng được làm rõ hơn.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường đại học Công Thương TP.HCM, bày tỏ sự đồng tình với những điều chỉnh, bổ sung trong Thông tư 95. Ông cho rằng thông tư này tạo ra bước chuyển tiếp, không gây ra những điều chỉnh đột ngột trong các quy định về tuyển sinh.

Cụ thể, vấn đề điểm cộng trong dự thảo trước đó từng gây ra tranh cãi khi đề xuất loại bỏ nhưng đã chuyển sang giảm dần và bỏ vào năm 2028, việc này không gây sốc với thí sinh trong kỳ tuyển sinh đại học 2027 cũng như tạo sự chuẩn bị tâm lý trong kỳ tuyển sinh năm 2028.

Ngoài ra, quy giảm phương thức xét tuyển cũng giúp các trường chọn lựa những phương thức cơ bản nhất thay vì sử dụng thêm nhiều phương thức xét tuyển nhưng không hiệu quả.