Cựu sinh viên Bách khoa được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có thành tích tiêu biểu trong năm 2026, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Trong danh sách được khen thưởng có TS. Mai Xuân Tráng, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, thuộc Đại học Phenikaa.

Tiến sĩ Mai Xuân Tráng sinh năm 1985, có nền tảng đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2008. Sau đó, ông tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ Kỹ thuật máy tính tại Viện Công nghệ King Mongkut (KMITL), Thái Lan.

TS. Mai Xuân Tráng, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, thuộc Đại học Phenikaa. Ảnh: NTCC

Từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2016, anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Kyoto. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, anh tiếp tục làm trợ lý nghiên cứu tại ngôi trường này và đảm nhiệm vị trí kỹ sư trưởng tại một công ty ở Osaka, Nhật Bản.

Sau thời gian học tập và làm việc tại Nhật Bản, TS Mai Xuân Tráng trở về Việt Nam và có thời gian giữ vị trí Giám đốc một công ty tại Hà Nội.

Từ tháng 7/2020, anh công tác tại Đại học Phenikaa với vai trò giảng viên Khoa Công nghệ thông tin và hiện đảm nhiệm vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin Phenikaa.

TS. Mai Xuân Tráng chia sẻ niềm đam mê với công nghệ bắt đầu từ những chương trình giới thiệu các ứng dụng hữu ích trên truyền hình khi anh còn nhỏ. Và tình yêu ấy bây giờ được anh truyền lại cho sinh viên.

Niềm vui của người thầy là nhìn thấy học trò trưởng thành

“Nếu phải gọi tên một điều duy nhất, tôi nghĩ đó là niềm vui được nhìn thấy học trò của mình trưởng thành, không chỉ trong chuyên môn, mà trong cách các em nhìn nhận bản thân và dám theo đuổi những ý tưởng táo bạo” - TS. Mai Xuân Tráng chia sẻ khi nói về điều nuôi dưỡng tình yêu nghề.

Nhiều năm đứng lớp, điều khiến anh luôn giữ được sự hào hứng chính là chứng kiến sự thay đổi của sinh viên qua từng chặng đường học tập. Từ những người học còn rụt rè, thiếu tự tin, các em dần biết đặt câu hỏi, bảo vệ ý tưởng và chủ động tạo ra sản phẩm của riêng mình. Với anh, đó là một trong những thành quả có ý nghĩa nhất của nghề giáo.

Niềm tin ấy được nuôi dưỡng trong môi trường làm việc coi trọng đồng thời hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới. Theo TS. Mai Xuân Tráng, sự đầu tư cho đội ngũ, phòng thí nghiệm, cùng quyền chủ động trong nghiên cứu ứng dụng đã tạo điều kiện để giảng viên hiện thực hóa những ý tưởng chuyên môn. Khi người thầy được tin tưởng và có không gian phát triển, họ cũng có thêm động lực để dành tâm huyết cho người học.

TS. Mai Xuân Tráng giúp sinh viên giành được nhiều giải thưởng ở sân chơi học thuật và khởi nghiệp cấp quốc gia. Ảnh: NTCC

Là chuyên gia trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng, mô hình ngôn ngữ lớn và điện toán đám mây, TS. Mai Xuân Tráng, Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, thuộc Đại học Phenikaa. đồng thời tham gia hoạt động học thuật quốc tế với vai trò Phó Tổng biên tập tạp chí AI & SOCIETY của Springer Nature, thuộc danh mục Web of Science và Scopus. Công việc này giúp anh tham gia vào quá trình định hướng học thuật, thẩm định chất lượng các công bố khoa học trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xã hội.

Trong 5 năm 2021–2025, anh là tác giả, đồng tác giả 5 bài báo khoa học tiêu biểu công bố trên các tạp chí quốc tế và kỷ yếu hội nghị uy tín thuộc danh mục SCIE/Scopus. Mạch nghiên cứu tiếp tục được duy trì trong năm 2026 với các công bố trên Neural Computing and Applications, Langmuir và RSC Advances.

Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học với anh không tách rời nhiệm vụ đào tạo. Những kiến thức và trải nghiệm từ hoạt động nghiên cứu được đưa trở lại giảng đường, giúp sinh viên tiếp cận các vấn đề mới, hiểu cách tri thức được tạo ra và vận dụng vào thực tiễn.

Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, TS. Mai Xuân Tráng cho rằng vai trò của người thầy đang dịch chuyển: từ người truyền thụ kiến thức sang người dẫn dắt tư duy. Khi AI có thể cung cấp thông tin chỉ trong vài giây, giá trị của người thầy không còn nằm ở việc nắm giữ thật nhiều thông tin, mà ở khả năng đặt câu hỏi, hướng dẫn người học phản biện, chọn lọc và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Sự thay đổi đó đòi hỏi chính người thầy phải không ngừng học hỏi, chủ động thử nghiệm các công cụ AI để hiểu cả khả năng lẫn giới hạn của chúng. Đồng thời, cách dạy và đánh giá cũng cần được điều chỉnh, chuyển trọng tâm từ ghi nhớ kiến thức sang vận dụng, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thực tế.

Quan trọng hơn, người thầy phải giúp sinh viên nhận thức rằng công nghệ là công cụ phục vụ con người, không thể thay thế những giá trị làm nên con người. Tư duy độc lập, sự chính trực, trách nhiệm và khả năng đánh giá đúng – sai vẫn là những phẩm chất cần được bồi đắp trong quá trình đào tạo.

TS. Mai Xuân Tráng truyền lửa đam mê công nghệ cho sinh viên. Ảnh: NTCC

Những nỗ lực ấy được ghi nhận qua các giải thưởng ở sân chơi học thuật và khởi nghiệp cấp quốc gia. Dự án Zentab do nhóm sinh viên anh hướng dẫn đạt Giải Nhất năm 2025 tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” (SV_STARTUP), trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia lần thứ VIII do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Trước đó, sản phẩm Tina giành Giải Nhì năm 2023 ở hạng mục Phần mềm nguồn mở tại Olympic Tin học sinh viên Việt Nam.

Năm 2026, anh tham gia tổ chức sự kiện HSIL Hackathon của Đại học Harvard về xây dựng hệ thống y tế thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tạo cơ hội để sinh viên và các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật quốc tế. Bên cạnh hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên, anh còn tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy và điều phối công tác kiểm định quốc tế ABET của nhà trường.

Ở cương vị quản lý, TS. Mai Xuân Tráng cũng coi việc dẫn dắt, hỗ trợ đồng nghiệp trẻ là một phần trách nhiệm của người làm nghề. Tại Trường Công nghệ thông tin Phenikaa và Phenikaa Applied AI Lab, anh mong muốn xây dựng môi trường để giảng viên trẻ được khuyến khích đặt câu hỏi, thử nghiệm ý tưởng nghiên cứu và nhận được sự hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Anh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với GS.TS. Hồ Xuân Năng, Chủ tịch hội đồng Đại học Phenikaa, cùng những định hướng và sự hỗ trợ dành cho đội ngũ giảng viên. Theo anh, sự quan tâm ấy tạo nền tảng để các nhà giáo yên tâm cống hiến, phát triển chuyên môn và không ngừng đổi mới.