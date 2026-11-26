1. Cà phê ảnh hưởng đến mẹ bầu và em bé như thế nào?

Trong giai đoạn đầu thai kỳ vốn nhiều mệt mỏi, một lượng nhỏ đồ uống chứa caffeine như cà phê có thể giúp mẹ bầu tỉnh táo, phấn chấn và bớt căng thẳng hơn. Tuy nhiên thai phụ cần thận trọng về liều lượng và cách uống, bởi tiêu thụ nhiều caffeine có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mẹ và gây nguy cơ cho thai nhi.

Đối với sức khỏe người mẹ, tiêu thụ nhiều caffeine làm tăng nhịp tim, gây hồi hộp, mất ngủ, tăng tiết acid dạ dày (dễ làm nặng thêm tình trạng ốm nghén, ợ nóng và trào ngược). Tanin và polyphenol trong cà phê (cũng như trà) có thể cản trở hấp thu sắt từ bữa ăn.

Đối với thai nhi, caffeine có thể đi qua nhau thai vào tuần hoàn của thai nhi, trong khi gan và hệ enzyme của thai nhi chưa hoàn thiện nên mất rất nhiều thời gian để đào thải.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc nạp lượng caffeine cao có liên quan đến nguy cơ thai nhẹ cân lúc sinh, sảy thai hoặc thai lưu cao hơn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cà phê là một trong những nguồn cung cấp caffeine cao phổ biến nhất. Trong thời kỳ mang thai, quá trình đào thải caffeine khỏi máu của người mẹ chậm lại đáng kể.

Kết quả từ một số nghiên cứu quan sát cho thấy, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể liên quan đến chậm phát triển, giảm cân nặng khi sinh, sinh non hoặc thai chết lưu.

2. Liều lượng cà phê an toàn cho phụ nữ mang thai

Uống cà phê ở mức độ vừa phải (phù hợp với từng cá nhân) an toàn cho phụ nữ mang thai. Ảnh minh họa AI

Theo BS Phan Thanh Bình, Bệnh viện Từ Dũ, caffeine trong cà phê, Coca-Cola và một số đồ uống khác có thể gây mất ngủ, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu chỉ uống một cốc mỗi ngày và không bị mất ngủ thì không đáng lo ngại.

Tuy nhiên, việc đánh giá tác động lâm sàng của caffeine trong thai kỳ là vấn đề khá phức tạp và cần được tư vấn cụ thể cho từng thai phụ. Các nghiên cứu nhìn chung cho thấy, việc tiêu thụ caffeine ở mức vừa phải (dưới 200 mg/ngày) không liên quan đến các biến chứng nghiêm trọng như đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ hay tiền sản giật mặc dù bằng chứng vẫn chưa nhất quán.

WHO khuyến nghị, đối với phụ nữ mang thai có lượng caffeine tiêu thụ hằng ngày cao (hơn 300 mg mỗi ngày), nên giảm lượng caffeine tiêu thụ trong suốt thai kỳ để giảm nguy cơ sảy thai và sinh con nhẹ cân.

Khuyến nghị từ các hiệp hội sản khoa lớn trên thế giới cũng giới hạn tổng lượng caffeine mà phụ nữ mang thai tiêu thụ mỗi ngày không vượt quá 200 mg. Tuy nhiên, để tính đúng tổng lượng caffeine nạp vào cơ thể, thai phụ cần chú ý kiểm soát cả lượng"caffeine ẩn" có trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống phổ biến khác.

3. Lưu ý thực tế khi dùng cà phê trong thai kỳ

Tính tổng lượng caffeine từ mọi nguồn: Caffeine không chỉ có trong cà phê mà còn có trong trà xanh, trà sữa, sô-cô-la, nước tăng lực, một số loại nước ngọt có gas và thuốc giảm đau.

Chọn thời điểm uống hợp lý: Nên uống vào buổi sáng sau bữa ăn khoảng 1 -2 giờ. Tránh uống lúc đói gây cồn cào và trào ngược acid. Không uống sát bữa ăn chính để tránh làm giảm hấp thu sắt, đồng thời tránh uống sau 14 giờ chiều để không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Ưu tiên cà phê loãng, ít đường sữa: Tránh cà phê quá đặc (như cà phê phin đậm đặc truyền thống chứa hàm lượng caffeine cao), hạn chế thêm đường, sữa đặc dễ gây tăng đường huyết và tăng cân không tốt cho thai kỳ.

Lưu ý: Các chuyên gia khuyến cáo, đối với các trường hợp phụ nữ mang thai bị tăng huyết áp, tim đập nhanh, hồi hộp, mất ngủ… không nên uống cà phê vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và em bé.