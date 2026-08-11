Lịch tựu trường, lịch khai giảng năm 2026 của học sinh cả nước mới nhất

Lịch tựu trường năm 2026 của học sinh cả nước

Từ năm học 2026–2027, lịch tựu trường, khai giảng và kết thúc năm học của học sinh trên cả nước sẽ được thực hiện theo một khung thời gian thống nhất do Bộ GDĐT ban hành.

Theo Khung kế hoạch, học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Kết thúc học kì I trước ngày 18/1 hàng năm, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hàng năm.

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Khung kế hoạch quy định, xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trước ngày 30/6 hàng năm. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7 hàng năm.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 hàng năm.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 hàng năm. Như vậy, lịch khai giảng năm 2026 của học sinh cả nước mới nhất là vào ngày 5/9.

Lịch tựu trường năm 2026 của học sinh 34 tỉnh thành như sau: