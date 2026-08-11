Thí sinh bỗng dưng được nhận 350 triệu đồng khi nhập học: Loạt các trường cảnh báo "khẩn"

Cảnh báo giả mạo giấy báo trúng tuyển và nhập học

Trao đổi với PV Báo Dân Việt, đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, hiện đã xuất hiện tình trạng giả mạo khi trường chưa có giấy báo trúng tuyển và nhập học nhưng một số thí sinh đã nhận được.

Theo đó, giấy báo trúng tuyển và nhập học giả mạo này đã gửi tới thí sinh với nội dung: "Chúc mừng em đã trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, một trong những trường đào tạo sĩ quan uy tín hàng đầu quốc gia. Hội đồng tuyển sinh rất vui mừng chào đón em gia nhập hàng ngũ học viên. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng và đam mê cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của em. Nhà trường cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất về học tập, rèn luyện và sinh hoạt để em phát triển toàn toàn diện.

Hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để sẵn sàng cho một hành trình mới đầy thách thức nhưng cũng đầy vinh quang. Cập nhật thông tin chi tiết về thủ tục nhập học sẽ được gửi đến em trong thời gian sớm nhất".

Trường Sĩ quan Lục quân 2 cảnh báo giả mạo nhập học. Ảnh: CMH

Liên quan đến nội dung trên, fanpage chính thức của trường cũng đưa ra cảnh báo: "Quý phụ huynh và thí sinh cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo thông báo trúng tuyển, nhập học nhằm thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

Thông báo trúng tuyển và thông tin nhập học vào Trường Sĩ quan Lục quân 2 sẽ được thông báo qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi thí sinh cư trú. Nhà trường không gửi thông báo trúng tuyển, nhập học yêu cầu thí sinh thực hiện khai báo hoặc xác nhận thông tin qua các đường link trực tuyến không được thông báo chính thức.

Quý phụ huynh và thí sinh không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Khi nhận được giấy tờ, tin nhắn hoặc thông tin nghi ngờ liên quan đến việc trúng tuyển, nhập học, đề nghị kiểm tra, xác minh qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi cư trú hoặc các kênh thông tin chính thức của Trường Sĩ quan Lục quân 2".

Sinh viên bỗng dưng nhận "học bổng 350 triệu đồng"

ThS Phùng Quán, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, mới đây cũng xảy ra tình trạng văn bản có dấu hiệu lừa đảo đang sử dụng tên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Văn bản được làm khá giống văn bản hành chính, có tên trường, số văn bản, nội dung về “du học sinh viên quốc tế”, học bổng, hỗ trợ học phí, thậm chí có cả con dấu và chữ ký. Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn qua hình thức thì rất dễ khiến người nhận tin là thật.

Điều đáng lo hơn là văn bản còn ghi cụ thể tên sinh viên, ngành học, thời gian, địa điểm và các mức “học bổng” hấp dẫn. Đây là cách làm rất dễ đánh vào tâm lý của sinh viên và gia đình, từ đó có thể dẫn đến việc cung cấp thông tin cá nhân, hồ sơ, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng xấu. Cùng với đó, đối tượng còn hứa sẽ chuyển 350 triệu đồng tiền học bổng vào tài khoản của thí sinh.

Ths Phùng Quán nhắn gửi: "Thí sinh, phụ huynh đừng thấy có logo, con dấu, chữ ký, số văn bản hay tên cơ quan mà vội tin đó là văn bản thật. Khi nhận được những thông báo liên quan đến học bổng, du học, tuyển sinh, đóng tiền hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hãy kiểm tra lại qua các kênh chính thức của Nhà trường trước khi thực hiện bất cứ việc gì.

Đặc biệt không chuyển tiền, không cung cấp CCCD/hộ chiếu, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc các thông tin cá nhân quan trọng khi chưa xác minh rõ nguồn gửi".

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương - CEPU cũng cho biết, hiện rất nhiều đối tượng đã gửi thông tin lừa đảo tới các em học sinh đăng ký xét tuyển vào CEPU (Ví dụ như: Thông báo trúng tuyển hoặc yêu cầu thực hiện các nội dung chuyển tiền hoặc yêu cầu truy cập đường link gửi trên các nền tảng mạng xã hội…).

Nhà trường khuyến cáo, học sinh và phụ huynh đăng ký theo dõi fanpage chính thống của Nhà trường và thực hiện theo các thông báo được đăng trên website và fanpage của Nhà trường.

Trước đó, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng cảnh báo thủ đoạn mạo danh nhà trường gửi giấy báo nhập học để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Thời gian gần đây, Học viện Phụ nữ Việt Nam nhận được phản ánh về việc xuất hiện các đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của Học viện chủ động gọi điện, nhắn tin thông báo "trúng tuyển" và gửi Giấy báo trúng tuyển/nhập học giả đến thí sinh và phụ huynh.

Để bảo đảm an toàn và quyền lợi tuyệt đối, các bạn thí sinh và quý phụ huynh cần đặc biệt nâng cao cảnh giác: không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi nhận được yêu cầu đóng "lệ phí nhập học", "phí giữ chỗ"... từ người lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, tài khoản ngân hàng, mã OTP...) qua các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email không chính thống", nhà trường cho hay.