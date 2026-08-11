Vừa trúng tuyển Bách khoa, nam sinh đột quỵ khi đi làm thêm

Nam sinh là cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, em đạt 26,92 điểm và trúng tuyển ngành Kỹ thuật Nhiệt, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo ông Trương Quốc Hải, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Khê, gia đình nam sinh làm nông, có hoàn cảnh khó khăn. Em được thầy cô và người dân địa phương nhận xét là học sinh ngoan, chăm chỉ và có ý thức vươn lên.

Sau khi nhận tin trúng tuyển, nam sinh đi phụ hồ tại một công trường xây dựng để kiếm tiền mua laptop chuẩn bị cho việc học đại học.

Chiều 9/8, trước khi đi làm, em nói với gia đình: "Con đi làm nốt hôm nay rồi về".

Tuy nhiên, khi đang làm việc, nam sinh bất ngờ đột quỵ và qua đời.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nam sinh luôn cố gắng trong học tập và có ý thức tự lập. Ảnh: Hải Trương

"Duy vừa biết tin đỗ đại học, đang chuẩn bị cho chặng đường mới. Em đi làm thêm với mong muốn kiếm tiền mua máy tính xách tay phục vụ việc học, nhưng không may xảy ra sự việc", ông Hải nói.

Ông Trương Quốc Hải cho biết, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nam sinh luôn cố gắng trong học tập và có ý thức tự lập. Trong một lần được trao quà hỗ trợ, em từng đề nghị ưu tiên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đại diện chính quyền và các đoàn thể xã Thạch Khê đã đến thắp hương, chia buồn, động viên thân nhân. Địa phương cũng đang lên phương án hỗ trợ gia đình nam sinh trong thời gian tới.