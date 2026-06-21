Tham khảo điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây

Mức điểm chuẩn xét theo điểm thi THPT dao động phổ biến từ 17 đến 29,1 điểm tùy ngành và tổ hợp. Một số ngành 'hot' (như Báo chí, Hàn Quốc học, Quan hệ công chúng) thường lấy mức điểm rất cao, lên tới 30 điểm

Dưới đây là điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội 3 năm gần đây:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH)

Trường Đại học Ngoại ngữ (VNU-ULIS)

Trường Đại học Giáo dục (VNU-UED)

Trường Đại học Việt Nhật (VNU-VJU)

Trường Đại học Y Dược (VNU-UMP)

Trường Đại học Luật (VNU-UL)

Trường Quốc tế (VNU-IS)

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB)

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS)

Năm 2026, các trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục áp dụng đa dạng hóa các phương thức xét tuyển để lựa chọn thí sinh toàn diện. Các phương thức tuyển sinh chủ đạo bao gồm:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng quy định riêng của ĐHQGHN.

- Xét kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA): Do ĐHQGHN tổ chức, đây tiếp tục là một trong những phương thức độc lập then chốt thu hút lượng lớn thí sinh.

- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Dựa trên các tổ hợp môn quy định tùy theo từng ngành đào tạo.

- Xét tuyển kết hợp kết quả thi với chứng chỉ quốc tế: Sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEFL...) hoặc các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế như SAT, ACT, A-Level kết hợp với điểm thi THPT hoặc học bạ (tùy thuộc vào đề án tuyển sinh riêng biệt của từng trường thành viên như Trường Quốc tế, Đại học Kinh tế...).