Tham khảo điểm chuẩn Đại học Y dược TP.HCM 3 năm gần nhất

Đại học Y Dược TPHCM đứng số 1 phía Nam về chất lượng đào tạo ngành y dược hiện nay, cùng với Đại học Y Hà Nội là 2 trường đào tạo y dược có truyền thống, nổi tiếng, chất lượng của cả nước.

Hàng năm, điểm chuẩn của Đại học Y Dược TPHCM luôn cao, đặc biệt là các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt. Để trở thành bác sĩ Y khoa, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, thí sinh phải đạt ít nhất mỗi môn 9 điểm. Đầu vào cao cùng với việc đào tạo khắt khe, nơi đây ươm mầm những bác sĩ, đội ngũ y tế thực sự chất lượng.

Dưới đây là điểm chuẩn 3 năm gần đây của Đại học Y Dược TPHCM mời phụ huynh và thí sinh tham khảo:

Chiều 8/7, Đại học Y Dược TP.HCM đã công bố mức điểm sàn cho 18 ngành đào tạo, mức sàn thấp nhất là ngành Tâm lý học, Y tế công cộng và công tác xã hội với 17 điểm. Các tổ hợp xét tuyển bao gồm A00, B08, D01 và D07, B00.

Mức điểm sàn của trường Đại học Y Dược TP.HCM năm 2026

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng được áp dụng để xét tuyển. Cụ thể, tổ hợp B00 là tổ hợp gốc. Trong cùng 1 ngành, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp A00 được xác định bằng điểm trúng tuyển của tổ hợp B00, 3 tổ hợp B08, D01 và D07 được xác định thấp hơn điểm trúng tuyển của tổ hợp B00 là 1,5 điểm.

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