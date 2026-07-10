Công an vào cuộc xác minh thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Xác minh thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị

Sáng 10/7, Đại tá Nguyễn Viết Ánh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết đã nắm thông tin phản ánh vi phạm tại điểm thi Trường THPT L.T ở tỉnh Quảng Trị lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin phản ánh vi phạm thi cử ở Trường THPT L.T, tỉnh Quảng Trị đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: N.V

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị đã giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị làm việc với điểm thi Trường THPT L.T (Quảng Trị) để xác minh thông tin.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội và làm việc với các thí sinh ở các phòng thi xuất hiện trong phản ánh trên mạng xã hội để làm rõ”, Đại tá Nguyễn Viết Ánh cho hay.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cũng cho biết, đã nắm thông tin và đang xác minh nội dung phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó vào sáng 10/7, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT L.T (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Nội dung phản ánh còn chỉ rõ các phòng thi có tiêu cực.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.