Đeo nhẫn vào bộ phận sinh dục, chàng trai gặp họa

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bộ phận sinh dục sưng nề, tím đen và xuất huyết. Trước đó khoảng 3 giờ, anh này tự đeo một vòng kim loại đường kính 2 cm, dày 1 cm vào sát gốc dương vật để kích thích gây cương. Tuy nhiên, sau khi đạt trạng thái cương cứng, chiếc vòng siết chặt khiến máu không thể lưu thông và người bệnh không thể tự tháo ra.

Sau khi đánh giá tổn thương, êkíp quyết định sử dụng mũi khoan kim cương chuyên dụng của nha khoa để cắt đôi chiếc nhẫn, giải phóng hoàn toàn tình trạng chèn ép. Sau thủ thuật, vùng tổn thương giảm phù nề rõ rệt, bệnh nhân may mắn bảo tồn được nguyên vẹn chức năng sinh lý.

Chiếc nhẫn được các bác sĩ cắt ra. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, cho biết tai nạn liên quan đến vòng đeo (cock ring) đang có xu hướng gia tăng ở giới trẻ do quan niệm sai lầm rằng dụng cụ này giúp kéo dài thời gian quan hệ hoặc tăng khoái cảm.

Khi chọn kích thước vòng không phù hợp, vật thể này sẽ cản trở tuần hoàn máu, khiến dương vật phù nề nhanh chóng. Nếu không xử trí trong "thời gian vàng", tình trạng thiếu máu kéo dài sẽ dẫn đến hoại tử, thậm chí phải cắt bỏ bộ phận sinh dục.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới tuyệt đối không tự ý sử dụng vòng kim loại hoặc các dụng cụ không rõ nguồn gốc để hỗ trợ tình dục. Trường hợp xảy ra sự cố thắt nghẹt, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để can thiệp bằng dụng cụ y tế, tránh tự cố gắng cắt hoặc tháo dị vật tại nhà gây tổn thương thêm hoặc nhiễm trùng nghiêm trọng.