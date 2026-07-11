Tham khảo điểm chuẩn các trường khối Y dược 3 năm gần nhất

Khối ngành Y dược luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bạn học sinh nhờ cơ hội việc làm rộng mở và giá trị cao quý của ngành nghề.

Dưới đây là điểm chuẩn các trường khối Y dược 3 năm gần đây mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo.

Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TPHCM

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Trường Đại học Dược Hà Nội

Học viện Quân y

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trường Đại học Y tế Công cộng

Năm 2026, hầu hết các trường y dược đều xét tuyển thẳng, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, một số trường còn sử dụng điểm thi đánh giá năng lực hoặc điểm học bạ.

Mùa tựu trường 2026 đến gần, CellphoneS triển khai chương trình Back to School với nhiều ưu đãi dành riêng cho học sinh, sinh viên. Đăng ký S-Student trong vài phút, nhận ưu đãi giảm thêm đến 1 triệu đồng cho laptop và 500.000 đồng cho điện thoại, máy tính bảng. Bên cạnh đó, CellphoneS hỗ trợ trả góp 0% qua S-Financing với hạn mức đến 20 triệu, thu cũ đổi mới trợ giá đến 5 triệu, dễ dàng chuẩn bị thiết bị cho năm học mới với chi phí tiết kiệm hơn.