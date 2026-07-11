Đạt 22-24 điểm khối D01 năm 2026 nên chọn trường đại học nào ở Hà Nội?

Phân tích xu hướng biến động điểm chuẩn của tổ hợp D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh), ThS Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, cho biết phổ điểm năm nay vẫn giữ được khả năng phân loại tốt.

Trên phạm vi cả nước, số lượng thí sinh giảm nhanh sau mốc 23 điểm và đặc biệt thưa dần từ 25 điểm trở lên. Ngay cả tại Hà Nội và TPHCM - hai địa phương có số lượng thí sinh đông nhất - nhóm đạt từ 26 điểm trở lên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, cho thấy ngưỡng 26-27 điểm vẫn thuộc về nhóm học sinh xuất sắc.

Ở vùng 22-24 điểm tập trung lượng thí sinh đông nhất. Đây được dự báo sẽ là "điểm nóng" của mùa tuyển sinh năm nay đối với các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Truyền thông và Ngôn ngữ… Điểm chuẩn ở những ngành lấy 22-24 điểm năm trước có thể tăng khoảng 0,25-0,5 điểm, tùy từng trường và từng ngành.

Phổ điểm tổ hợp D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với mốc 22-24 điểm khối D01, thí sinh, phụ huynh có thể cân nhắc lựa chọn vào những trường và ngành sau đây. Các thông tin dưới đây chỉ mang tính tham khảo khi thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Đại học Bách khoa Hà Nội: Theo dự báo điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội, với mức điểm 22-24 ở khối D01, thí sinh có thể đăng ký vào một số ngành như: Quản lý giáo dục, Quản lý năng lượng, Quản lý công nghiệp, Phân tích kinh doanh (chương trình tiên tiến), Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình tiên tiến), Công nghệ giáo dục, Tâm lý học công nghiệp và tổ chức. Những ngành này được dự báo điểm chuẩn khoảng 22-23,5.

Học viện Ngân hàng: Với mức điểm 22-24, thí sinh có thể tham khảo một số chương trình chất lượng cao, chương trình đào tạo liên kết quốc tế tại Học viện Ngân hàng như ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Marketing số…

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, học phí là 340-380 triệu đồng/khóa nếu học tập tại Việt Nam.

Trường Đại học Giao thông Vận tải: Đạt 22-24 điểm khối D01, nếu yêu thích các ngành kỹ thuật, thí sinh có thể tham khảo một số ngành học như: Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng…

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội: Với 22 điểm khối D01, thí sinh có thể cân nhắc vào nhiều ngành như Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Marketing và Truyền thông, Quản trị nhân lực và nhân tài, Quản trị và an ninh. Những năm trước, các ngành này có điểm chuẩn khoảng dưới 22 điểm.

Đại học Công nghiệp Hà Nội: Với 22-24 điểm khối D01, thí sinh có thể tham khảo các ngành ngôn ngữ của trường này. Ngoài ra, một số ngành khác có thể cân nhắc như: Quản trị kinh doanh, Phân tích dữ liệu kinh doanh, marketing, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống…

Trường Đại học Xây dựng: Với mức điểm 22-24 khối D01, thí sinh có thể tham khảo một số ngành như: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quản lý xây dựng... Đây đều là ngành có điểm chuẩn mức dưới 24 điểm trong những năm trước.

Trường Đại học Mở Hà Nội: Với 22-24 điểm khối D01, thí sinh có thể trúng tuyển vào hầu hết các ngành của trường này. Người học có thể cân nhắc lựa chọn vào các ngành như: Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Luật quốc tế…

Trường Đại học Thuỷ lợi: Thí sinh có mức điểm 22-24 điểm khối D01 có thể trúng tuyển vào nhiều ngành của trường này. Người học có thể tham khảo các ngành kỹ thuật như: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện tử - viễn thông… hoặc các ngành kinh tế như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kinh tế số…

Trường Đại học Điện lực: Đạt 22-24 điểm khối D01, thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều ngành như Marketing, Thương mại điện tử, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kiểm toán…

Học viện Phụ nữ Việt Nam: Với 22-24 điểm khối D01, thí sinh có thể đăng ký vào một số ngành của học viện như Công nghệ thông tin, Công tác xã hội, Kinh tế số, Giới và phát triển… Những ngành này các năm trước có điểm chuẩn khoảng 23-24.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội: Thí sinh có thể lựa chọn một số ngành phù hợp với mức điểm 22-24 khối D01 như: Phát triển công nghiệp văn hóa, Kinh doanh xuất bản phẩm, Hướng dẫn du lịch quốc tế, Bảo tàng học, Quản lý di sản văn hoá…

Trường Đại học Mỏ - Địa chất: Với 22-24 điểm khối D01, thí sinh có thể tham khảo vào nhiều ngành như Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản lý công nghiệp, Quản lý xây dựng... Ngoài ra, hầu hết các ngành kỹ thuật của trường đều có điểm chuẩn dưới 23.