Diễn biến mới vụ tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại một điểm thi ở Quảng Trị: Trưởng điểm thi lên tiếng

Diễn biến mới vụ tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Quảng Trị

Liên quan đến thông tin tố cáo vi phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), ngày 10/7, PV Dân Việt đã có mặt tại ngôi trường này để ghi nhận diễn biến vụ việc.

Dù đang trong thời gian nghỉ hè, ngay từ sáng sớm, khuôn viên Trường THPT Lê Trực có nhiều người và phương tiện ra vào. Một số cán bộ, giáo viên cũng có mặt tại trường để phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng.

Trường THPT Lê Trực (đóng trên địa bàn xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) - nơi có thông tin tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Trần Anh

Liên hệ với ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, PV được biết ông đang làm việc với Công an tỉnh Quảng Trị nên chưa thể trao đổi.

Trao đổi với PV, các giáo viên có mặt tại trường cho biết ông Phạm Ngọc Hưng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị) là Trưởng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Trường THPT Lê Trực.

Trao đổi qua điện thoại với PV Dân Việt, ông Phạm Ngọc Hưng xác nhận mình là Trưởng điểm thi tại Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

"Tôi là Trưởng điểm thi và trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi đều thực hiện đúng quy định. Hiện tôi đang làm việc với các cơ quan chức năng", ông Phạm Ngọc Hưng nói.

Trường THPT Lê Trực sáng 10/7, thời điểm các cơ quan chức năng làm việc để xác minh thông tin tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Trần Anh

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sau khi xuất hiện thông tin lan truyền trên mạng xã hội tố cáo có dấu hiệu vi phạm tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu điểm thi và Hội đồng thi báo cáo, đồng thời tiến hành rà soát, nắm tình hình.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, cùng với việc xác minh nội dung phản ánh, Sở cũng đang rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nội dung phản ánh.