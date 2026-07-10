Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2026 cao nhất 24 điểm

Ngày 10/7, Trường Đại học Y Hà Nội công bố mức điểm sàn vào trường năm 2026. Theo đó, mức điểm 24 áp dụng với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa. Ngành Y học cổ truyền lấy mức sàn cao thứ hai với 21 điểm. Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp, cộng điểm ưu tiên.

Điểm sàn vào các ngành của Đại học Y Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển khoảng hơn 2.000 chỉ tiêu theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên trường này xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, song chỉ áp dụng cho các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Dinh dưỡng, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.

Về mức học phí, nhà trường dự kiến dao động trong khoảng 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt có mức học phí cao nhất.