Học bán dẫn ra trường làm gì, ở đâu?

Khi nhắc đến ngành bán dẫn, nhiều người thường nghĩ đến các nhà máy sản xuất chip của Intel hay Samsung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục và doanh nghiệp công nghệ, đây là cách nhìn chưa đầy đủ về ngành công nghiệp bán dẫn.

Để tạo ra một con chip hoàn chỉnh, doanh nghiệp phải trải qua nhiều công đoạn từ thiết kế, mô phỏng, kiểm thử đến sản xuất, đóng gói và thương mại hóa sản phẩm. Điều đó đồng nghĩa với việc sinh viên theo học các ngành liên quan đến vi mạch, điện tử, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hay bán dẫn có thể làm việc ở rất nhiều vị trí khác nhau.

Bán dẫn là ngành có hệ sinh thái việc làm rất rộng

Một con chip hiện đại có thể cần tới hàng trăm kỹ sư tham gia trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Vì vậy, cơ hội việc làm của sinh viên ngành bán dẫn không chỉ giới hạn trong các nhà máy sản xuất.

Theo các chuyên gia, lĩnh vực thiết kế vi mạch hiện được đánh giá là một trong những mảng có giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi công nghiệp bán dẫn.

Sinh viên ngành bán dẫn có thể làm việc ở những công ty nào?

Hiện nay, sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến bán dẫn có thể làm việc tại nhiều nhóm doanh nghiệp khác nhau.

Nhóm tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới

Đây là nhóm doanh nghiệp phát triển các dòng chip phục vụ máy tính, điện thoại, AI và trung tâm dữ liệu.

Doanh nghiệp tiêu biểu phải kể đến như: Nvidia, Intel, Qualcomm, AMD, Broadcom, MediaTek, Marvell….

Nhiều doanh nghiệp trong số này đã có hoạt động nghiên cứu, thiết kế hoặc hợp tác đào tạo nhân lực tại Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam

Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của nhiều dự án liên quan đến bán dẫn.

Doanh nghiệp nước ngoài: Intel Products Vietnam, Samsung Electronics Vietnam, Amkor Technology Vietnam, Hana Micron, Marvell Vietnam, Renesas Design Vietnam, Synopsys Vietnam, Cadence Vietnam.

Đây là những doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng kỹ sư điện tử, vi mạch, kiểm thử và thiết kế chip.

Nhóm doanh nghiệp công nghệ trong nước

Bên cạnh các tập đoàn nước ngoài, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tham gia vào lĩnh vực bán dẫn và vi mạch. Doanh nghiệp tiêu biểu như: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), FPT Semiconductor (Công ty thiết kế chip thuộc FPT), VNPT Technology, Tập đoàn Công nghệ CMC, Phenikaa-X (thuộc hệ sinh thái Phenikaa).

Theo các chuyên gia, đây là nhóm doanh nghiệp có thể tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho kỹ sư bán dẫn Việt Nam trong những năm tới.

Thị trường tuyển dụng đang thay đổi ra sao?

Ngành công nghiệp bán dẫn đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Chính phủ đặt mục tiêu đào tạo khoảng 50.000 nhân lực bán dẫn đến năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành.

Trong khi đó, số lượng nhân lực hiện nay mới chỉ ở mức vài nghìn người. Điều này tạo ra khoảng trống lớn về nguồn nhân lực và mở ra cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trong lĩnh vực này.

Nhiều chuyên gia nhận định Việt Nam đang có lợi thế trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử chip. Đây cũng là những mảng được dự báo sẽ tiếp tục thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Mức lương ngành bán dẫn có thực sự hấp dẫn?

Nhờ nhu cầu nhân lực lớn và nguồn cung còn hạn chế, thu nhập của kỹ sư bán dẫn thường cao hơn mặt bằng chung của nhiều ngành kỹ thuật khác.

- Với sinh viên mới ra trường: Mức lương 10 - 20 triệu đồng/tháng

- Với người có 2- 5 năm kinh nghiệm: Mức lương từ 20 - 40 triệu đồng/tháng:

- Với kỹ sư cao cấp: Mức lương 40 - 70 triệu đồng/tháng

- Với chuyên gia: Mức lương từ 70 triệu đồng/ tháng trở lên

Đối với những nhân sự có kinh nghiệm thiết kế vi mạch, khả năng sử dụng tiếng Anh tốt hoặc làm việc cho các tập đoàn quốc tế, mức thu nhập có thể cao hơn đáng kể.

Cơ hội lớn nhưng không phải ai cũng phù hợp

Theo các chuyên gia giáo dục, bán dẫn là ngành có triển vọng nghề nghiệp rất lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao đối với người học.

Sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực này cần có nền tảng tốt về toán học, vật lý, điện tử và khả năng sử dụng tiếng Anh. Ngoài ra, kỹ năng tự học và cập nhật công nghệ liên tục cũng rất quan trọng bởi đây là ngành thay đổi nhanh và có tính cạnh tranh cao.

Do đó, thay vì chỉ nhìn vào cơ hội việc làm hay mức lương hấp dẫn, học sinh cần cân nhắc năng lực bản thân và định hướng nghề nghiệp trước khi lựa chọn theo học ngành bán dẫn.