Bác sĩ Trung Quốc chỉ ra những thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến ung thư

Ung thư nhiều năm liền đứng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong. Nhiều người cho rằng mắc ung thư là do gene di truyền, nhưng thực tế phần lớn các ca bệnh lại liên quan chặt chẽ đến thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ Jiang Guan-yu, Chủ nhiệm Khoa tại Bệnh viện Liên hợp Thành phố Đài Bắc (Cơ sở Trung Hưng, Đài Loan, Trung Quốc), trong chương trình phỏng vấn "Sức khỏe Tôi +1" đã chỉ ra rằng ung thư không phải toàn bộ đều do di truyền. Mặc dù một số người thuộc nhóm nguy cơ cao do đột biến gene, nhưng phần lớn các ca ung thư vẫn liên quan đến các yếu tố mắc phải sau sinh.

Mỗi ngày, các tế bào trong cơ thể người liên tục nhân bản, quá trình này khó tránh khỏi việc phát sinh sai sót. Trong điều kiện bình thường, hệ miễn dịch và các tế bào T sát thủ (Killer T cells) sẽ dọn dẹp các tế bào bất thường này. Tuy nhiên, khi các sai sót tiếp tục tích tụ, cộng với tuổi tác ngày một cao khiến khả năng miễn dịch suy giảm, các tế bào ung thư có thể dần hình thành.

Bác sĩ Jiang Guan-yu cho biết, rất nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày chính là nguồn gốc dẫn đến nguy cơ ung thư. Trong đó bao gồm:

Thường xuyên ăn thực phẩm hoặc uống canh quá nóng

Thói quen này dễ gây kích thích lặp đi lặp lại lên thực quản, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Ăn đồ nướng than bị cháy xém

Loại thực phẩm này dễ phát sinh các chất độc hại, làm tăng nguy cơ tổn thương tế bào.

Thịt nướng cháy xém dễ phát sinh các chất độc hại, gây nguy cơ ung thư. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Ngủ không tắt đèn, thức đêm hoặc sử dụng thiết bị điện tử thời gian dài trước khi ngủ

Có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến chức năng miễn dịch, từ đó gia tăng nguy cơ mắc ung thư.

Chụp kiểm tra bức xạ cao

Nếu không thực sự cần thiết, nên tránh việc chụp chiếu có lượng bức xạ cao thường xuyên như chụp cắt lớp vi tính (CT).

Hút thuốc lá, uống rượu bia và nhai trầu cau

Đây là những yếu tố gây ung thư quan trọng đã được quốc tế công nhận.

Sống trong môi trường ô nhiễm

Việc tiếp xúc lâu ngày với bụi bẩn và môi trường ô nhiễm không khí cũng làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe.

Ăn nhiều thịt đỏ, đường, muối

Nên tiêu thụ thịt đỏ ở mức độ vừa phải và kết hợp với thịt trắng, tránh lệch về một loại thực phẩm trong thời gian dài. Chế độ ăn nhiều đường, nhiều muối kéo dài có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa, gián tiếp làm tăng nguy cơ ung thư.

Lười vận động

Lười vận động dễ dẫn đến béo phì, gan nhiễm mỡ và viêm mãn tính.

Ông khuyên người dân nên rèn luyện các thói quen lành mạnh như ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, đồng thời phối hợp thực hiện các chương trình tầm soát ung thư do cơ quan y tế cung cấp. Phát hiện sớm, điều trị sớm mới là phương pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ ung thư và bảo vệ sức khỏe bản thân.