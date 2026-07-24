Chờ điểm chuẩn đại học 2026: Đừng để trượt vô lý vì hiểu sai "lọc ảo"

Điều kiện đầu vào và quy định điểm sàn các khối ngành

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng trong quy chế của Bộ GD&ĐT, khiến điều kiện xét tuyển trở nên chặt chẽ hơn nhằm nâng cao chất lượng đầu vào.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, điều kiện bắt buộc để được đăng ký xét tuyển vào tất cả các phương thức là phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển hoặc điểm Toán, Văn và một môn thi khác đạt từ 15 điểm trở lên trên thang điểm 30, chưa tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc miễn thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ba nhóm ngành đặc thù. Đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề bậc đại học, mức điểm sàn cao nhất là 22 điểm đối với ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, ngành Y học cổ truyền và Dược học có điểm sàn 20, các ngành còn lại 18 điểm.

Đối với nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học có điểm sàn 20, riêng các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc và Sư phạm mỹ thuật là 19 áp dụng với tổ hợp xét tuyển gồm ba môn văn hóa. Các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật được quy định mức điểm sàn là 20 điểm.

Các mức điểm trên được xác định từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3, tính theo tổng điểm ba môn hoặc bài thi trong tổ hợp xét tuyển trên thang điểm 30, không nhân hệ số, không tính điểm cộng và áp dụng thống nhất cho cả thí sinh học Chương trình GDPT 2006 và 2018.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: HB

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), một điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm nay là yêu cầu môn Toán hoặc Văn phải chiếm tối thiểu 1/3 trọng số của tổ hợp xét tuyển.

Quy định này đồng nghĩa các trường không thể tăng hệ số quá cao cho ngoại ngữ hoặc các môn khác để làm giảm vai trò của Toán hoặc Văn. Chẳng hạn, nếu tổ hợp Toán, Lý, Tiếng Anh đều có hệ số 1 thì môn Toán chiếm đúng 1/3 trọng số và đáp ứng quy định. Nếu Tiếng Anh được nhân hệ số 2 thì trọng số của Toán chỉ còn 1/4 và tổ hợp này sẽ không còn phù hợp.

Bên cạnh đó, phương thức xét tuyển học bạ cũng có sự điều chỉnh. Thay vì chỉ tính điểm lớp 12 hoặc năm học kỳ như trước đây, từ năm 2026 các trường sử dụng kết quả học tập của cả ba năm THPT, góp phần đánh giá toàn diện quá trình học tập của thí sinh.

Đồng thời, quy chế khống chế tổng điểm cộng tối đa không vượt quá 3 điểm trên thang điểm 30. Cụ thể, điểm thưởng dành cho diện tuyển thẳng tối đa 3 điểm, điểm xét thưởng đối với thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt tối đa 1,5 điểm, điểm khuyến khích từ chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế tối đa 1,5 điểm.

Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được sử dụng để quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc làm điểm khuyến khích, với bảng quy đổi phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch ứng với thang điểm của chứng chỉ, tránh tình trạng một chứng chỉ được hưởng ưu tiên hai lần. Quy định về ưu tiên khu vực cũng chỉ căn cứ vào nơi học THPT để đảm bảo sự minh bạch.

Nguyên tắc xét tuyển, lọc ảo và lịch trình sắp tới

Giải thích về nguyên tắc vận hành của hệ thống trong giai đoạn các trường chuẩn bị công bố điểm chuẩn, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, toàn bộ nguyện vọng của thí sinh đều được xử lý trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Sau khi đối chiếu điều kiện trúng tuyển ở tất cả các nguyện vọng đã đăng ký, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất mà mình đủ điều kiện.

Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng giữa các phương thức và các tổ hợp xét tuyển, không phụ thuộc vào thứ tự phương thức đăng ký. Trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, hệ thống sẽ ưu tiên người có điểm cộng thấp hơn. Nếu điểm cộng vẫn bằng nhau thì sẽ xét đến thứ tự nguyện vọng, trong đó nguyện vọng cao hơn sẽ được ưu tiên trước.

Tuy nhiên, đối với ngành sư phạm, thí sinh chỉ được xét tuyển nếu đăng ký trong năm nguyện vọng đầu tiên. Trong khi đó, các trường thuộc khối quốc phòng, công an vẫn thực hiện theo quy định riêng với yêu cầu bắt buộc đăng ký nguyện vọng một.

Theo kế hoạch, từ 29/7 đến 17 giờ 30/7, các trường đại học sẽ tiến hành tải dữ liệu và rà soát cơ sở dữ liệu trên hệ thống, chuẩn bị hoàn tất các bước cuối cùng để tổ chức xét tuyển và công bố kết quả điểm chuẩn chính thức đến thí sinh.