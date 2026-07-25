Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân 3 năm qua thay đổi ra sao?

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Cảnh sát nhân dân 3 năm gần nhất, phụ huynh và thí sinh tham khảo:

Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát nhân dân 3 năm gần nhất.

Năm 2025, trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh duy nhất ngành Nghiệp vụ Cảnh sát. Cụ thể, điểm cao nhất (26,28 điểm) thuộc về thí sinh Nữ ở Vùng 5 (các tỉnh Tây Nguyên).

Nhìn chung, điểm chuẩn đối với thí sinh nữ tại tất cả các khu vực luôn vượt trội (dao động từ 24,56 đến 26,28 điểm, ngoại trừ Vùng 8) do chỉ tiêu giới hạn. Điểm thấp nhất (15,95 điểm) áp dụng cho thí sinh Nữ ở Vùng 8 (chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ). Đối với hệ đào tạo phổ thông (Vùng 4-7), điểm thấp nhất thuộc về Nam Vùng 6 (Đông Nam Bộ) với 21,33 điểm.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh tổng 300 chỉ tiêu với 3 phương thức gồm:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

- Phương thức 3: Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Phạm vi tuyển sinh của trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2026 áp dụng cho khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào), bao gồm các vùng tuyển sinh cụ thể: Vùng 4, Vùng 5, Vùng 6, Vùng 7 và Vùng 8 phía Nam

Cụ thể, Vùng 4 (Nam Trung Bộ): Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Vùng 5 (Tây Nguyên): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Vùng 6 (Đông Nam Bộ): TP.HCM, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Vùng 7 (Đồng bằng Sông Cửu Long): Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Vùng 8 phía Nam: Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ thành phố Đà Nẵng trở vào thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ.