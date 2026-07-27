Bộ GD-ĐT hoàn thiện đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Theo Đề án, công nghệ sẽ được sử dụng nhằm giảm sự can thiệp chủ quan của con người. Hệ thống thi được thiết kế theo nguyên tắc tự động hóa tối đa các công đoạn có thể tự động hóa, đồng thời vẫn duy trì cơ chế kiểm soát, giám sát và trách nhiệm của con người.

Cụ thể, các công nghệ dự kiến được nghiên cứu, ứng dụng gồm: Mã hóa đề thi, bài thi và dữ liệu kỳ thi; Tự động phân phối, thu nhận và sao lưu bài thi; Ghi nhật ký toàn bộ thao tác trên hệ thống; Giám sát trạng thái máy thi và phát hiện dấu hiệu bất thường; Đối soát danh tính, quản lý quyền truy cập và phân quyền vận hành.

Thống kê kết quả xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và các phương thức khác năm 2025 (Nguồn: moet)

Đồng thời, tự động chấm các dạng câu hỏi khách quan, phân tích dữ liệu khảo thí để đánh giá độ khó, độ phân biệt của câu hỏi thi.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT sẽ ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa.

Năm 2026, việc thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tiếp tục được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố với 143 cơ sở giáo dục. Việc thi thử nghiệm có sự tham gia của 36.178 thí sinh, với khoảng 143.000 lượt thi trên máy tính.

Hiện nay, tuyển sinh đại học được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau, theo yêu cầu tuyển chọn và quyền tự chủ của từng cơ sở đào tạo.

Vì vậy, theo Bộ GD-ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT là một nguồn dữ liệu tuyển sinh, không phải căn cứ duy nhất quyết định cơ hội vào đại học của thí sinh.

Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy, tại kỳ xét tuyển Đại học-Cao đẳng năm 2025, có 50.32% thí sinh trúng tuyển bằng phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Các phương thức khác gồm: xét kết quả học tập THPT chiếm 29,24%; xét tuyển kết hợp chiếm 15,03%; thi riêng chiếm 5,08%; tuyển thẳng chiếm 0,32%.

Trước đó, Nghị quyết số 281 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Chương trình) giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng Đề án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp, thi đánh giá diện rộng trên máy tính. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.