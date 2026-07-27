Hai sinh viên Y khoa livestream phản cảm bị đình chỉ học

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sáng 27/7 xác nhận thông tin, sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video hai cô gái mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi tại quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, livestream (phát trực tiếp) trên TikTok.

Trong quá trình phát trực tiếp, hai người chỉ thẳng tay vào màn hình, chửi thề, nói sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người đang tương tác trên livestream.

Đoạn video lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Các bài đăng lại có hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bức xúc, lo lắng bởi cho rằng hai cô gái này là nhân viên y tế nhưng có hành động, phát ngôn phản cảm, không chuẩn mực ngay trong bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khẳng định đây không phải cán bộ, nhân viên mà là hai sinh viên ngành Y đang thực tập. Bệnh viện đã làm việc với cơ sở đào tạo và chấm dứt tiếp nhận hai em này.

Trả lời VnExpress, PGS. TS Phạm Dương Châu, Phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, sáng 27/7 đánh giá việc sinh viên phát ngôn không đúng chuẩn mực là sai.

"Nhà trường không chỉ dạy chuyên môn mà còn dạy cả đạo đức, tính cách bởi thầy thuốc như mẹ hiền", ông Châu nói. "Sinh viên phải chịu trách nhiệm trước hành vi của mình".

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội sẽ đình chỉ học tập, yêu cầu hai sinh viên viết tường trình. Đại diện truyền thông cho hay nhà trường dự kiến họp hội đồng kỷ luật, làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vào ngày mai để xử lý nghiêm, dứt điểm. Trường không cung cấp thông tin về lực học của hai em này.

Theo chuyên gia, những người học tập và làm việc trong môi trường y tế, dù là thực tập sinh, vẫn phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, ứng xử và sử dụng trang phục ngành y. Áo blouse không đơn thuần là đồng phục mà trở thành biểu tượng của sự chuyên nghiệp, trách nhiệm và niềm tin mà người bệnh dành cho nhân viên y tế.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đào tạo ngành Y khoa từ năm 2016. Điểm chuẩn vào ngành này thường bằng mức điểm sàn chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như năm ngoái là 20,5 cho tổ hợp ba môn thi tốt nghiệp THPT. Học phí ngành Y khoa hiện là 66,28 triệu đồng một năm.

Một góc khuôn viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm