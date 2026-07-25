Khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ quay về làm giáo viên: Hà Nội bổ nhiệm hiệu trưởng ra sao?

Khoảng 11.000 hiệu trưởng, hiệu phó sẽ quay về làm giáo viên

Bộ GDĐT vừa có báo cáo năm học 2025-2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027.

Theo đó, để thực hiện sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục - giảm tối thiểu 30% đầu mối hiện nay, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối - sẽ tương đương với việc giảm trên 11.000 trường học.

Có 15 tỉnh, thành phố trong diện thí điểm, trong đó có 5 thành phố gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai và Huế; 10 tỉnh còn lại trong danh sách thí điểm, gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Sau sắp xếp, bộ ước tính sẽ điều chuyển và sắp xếp lại trên 20.000 cán bộ quản lý, trong đó khoảng 11.000 người được bố trí làm giáo viên trực tiếp đứng lớp. Bộ cho biết các địa phương đang tích cực triển khai và cam kết hoàn thành đúng tiến độ.

Hiện, cả nước có gần 37.000 trường mầm non và phổ thông công lập. Tính đến hết năm học 2025-2026, cả nước có gần 98.500 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và gần 1,3 triệu giáo viên mầm non, phổ thông.

Giáo viên và học sinh Trường THPT Đỗ Mười. Ảnh minh họa: Tào Nga

Bộ GDĐT cũng thẳng thắn nhìn nhận thách thức từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp khi có tới khoảng 40% công chức cấp xã phụ trách giáo dục thiếu trình độ chuyên môn chuyên ngành, khiến công tác quản lý gặp không ít lúng túng ban đầu.

Bộ yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục sau khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục; có phương án bố trí, sử dụng phù hợp đối với cán bộ quản lý, nhân viên dôi dư.

Việc bổ nhiệm, điều động, đánh giá cán bộ quản lý phải căn cứ vào phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra tình trạng cục bộ, khép kín hoặc né tránh trách nhiệm.

Ông Đỗ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lào Cai đề xuất nên quy định số lượng điểm trường. “Chẳng hạn sáp nhập ba trường, số điểm trường tăng lên. Nếu như số lượng điểm trường quá lớn, công tác quản lý sẽ rất khó khăn,” ông Tâm nói.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh cho hay sắp xếp trường học là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuẩn bị cho năm học mới.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng cần có định nghĩa rõ hơn cho các khái niệm. Hiện các trường đã có nhiều điểm trường, khi sáp nhập các trường thì thế nào gọi là điểm trường, thế nào gọi là điểm trường lẻ, thế nào gọi là phân hiệu?

Hà Nội quy định nguyên tắc bố trí hiệu trưởng, giáo viên thế nào?

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bố trí nhân sự khi sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GDĐT và UBND cấp xã.

Theo văn bản, sau sắp xếp, mỗi trường mới được thành lập bao gồm các điểm trường, trong đó mỗi trường học trước khi sáp nhập được xác định là một điểm trường. Mỗi trường có 1 hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng; mỗi điểm trường, bao gồm cả điểm trường đặt trụ sở chính, được bố trí 1 phó hiệu trưởng phụ trách.

Đối với những trường trước khi sắp xếp đã có các điểm trường trực thuộc, nếu các điểm trường này tiếp tục duy trì hoạt động dạy học sau sắp xếp thì được xác định là cơ sở thuộc điểm trường và bố trí vị trí giáo vụ tại từng cơ sở, không bố trí phó hiệu trưởng phụ trách.

Đội ngũ giáo viên và nhân viên của các trường được sáp nhập được tiếp nhận nguyên trạng vào trường mới thành lập.

Đối với giáo viên, cơ bản giữ ổn định đội ngũ, bố trí theo vị trí việc làm của từng môn học và hoạt động giáo dục, phù hợp với quy mô số lớp của trường trước khi sắp xếp. Trường hợp giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy theo quy định sẽ được bố trí giảng dạy tại trường chính hoặc các điểm trường để bảo đảm đủ số giờ theo quy định.

Đối với nhân viên trường học và lao động hợp đồng, các vị trí nhân viên thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế tiếp tục được bố trí tại trường chính và các điểm trường như trước khi sắp xếp nhằm bảo đảm duy trì chất lượng các hoạt động dạy học và giáo dục.

Đối với vị trí kế toán và văn thư, mỗi trường mới sau sắp xếp được bố trí tối đa 2 nhân viên kế toán và 1 nhân viên văn thư. Số nhân viên dôi dư được bảo lưu để thực hiện công tác bàn giao, quyết toán đến hết ngày 30/12/2026.

Đối với lao động hợp đồng, cơ bản giữ ổn định, tiếp tục bố trí thực hiện các công việc theo hợp đồng đã ký tại các điểm trường (là đơn vị ký hợp đồng trước khi sắp xếp).

Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương, Hà Nội, cho rằng, việc sắp xếp lại hệ thống trường học là chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng giáo dục. Nếu được triển khai bài bản, có lộ trình phù hợp, đây sẽ là cơ hội để các nhà trường phát huy tốt hơn tiềm năng về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và công tác quản trị.

Trước những băn khoăn của phụ huynh và học sinh về những xáo trộn có thể diễn ra trong quá trình sắp xếp, bà Nguyễn Thị Vân Hồng cho biết, đối với hoạt động dạy học, trong giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có những điều chỉnh nhất định về tổ chức, quản lý và phối hợp chuyên môn. Tuy nhiên, nếu việc chuyển đổi được chuẩn bị kỹ lưỡng thì chất lượng dạy học sẽ không bị ảnh hưởng, thậm chí còn có điều kiện nâng cao nhờ việc sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ giáo viên và các nguồn lực giáo dục. Do đó, phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng bởi chủ trương này hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý chứ không tạo ra những xáo trộn không cần thiết đối với người học.

Mặc dù vậy, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương cũng đề xuất, trong quá trình triển khai sắp xếp, các cấp quản lý cần có phương án phù hợp để bảo đảm tối đa quyền lợi của học sinh, hạn chế việc thay đổi giáo viên, lớp học hoặc môi trường học tập nếu không thực sự cần thiết. Giáo viên cũng cần được động viên, thông tin kịp thời về chủ trương triển khai nhằm giúp thầy cô yên tâm công tác, từ đó truyền sự ổn định tới học sinh trong giai đoạn chuyển đổi.