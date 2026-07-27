Bị tiểu đường uống nước ép trái cây thay nước để 'thanh lọc', người phụ nữ nguy kịch

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân đái tháo đường type 2 trong tình trạng nguy kịch sau hơn một tháng duy trì thói quen uống 1,5-2 lít nước ép trái cây mỗi ngày để "thanh lọc cơ thể".

Theo đó, bệnh nhân N.T.T.T. (64 tuổi, có tiền sử đái tháo đường type 2) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn ói liên tục, đường huyết tăng cao mất kiểm soát.

Theo người bệnh, hơn một tháng qua bà duy trì thói quen uống 1,5-2 lít nước ép mỗi ngày, gồm các loại nước ép cam, bưởi, dưa hấu, cà rốt… thay cho nước lọc. Bà cho rằng đây là cách "thanh lọc cơ thể", bổ sung vitamin và duy trì lối sống lành mạnh.

Người phụ nữ nguy kịch sau uống nước ép thay nước lọc trong thời gian dài. Ảnh: P.Thương.

ThS.BS.CKII Mai Trọng Trí, bác sĩ Khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết khi nhập viện, các chỉ số của bệnh nhân ở mức đáng báo động. Đường huyết tĩnh mạch gần 1.000 mg/dL (cao gấp 10 lần mức bình thường); HbA1c ở mức 14,5% (cao gấp 3-4 lần người bình thường), biến chứng Nhiễm toan ceton và tăng áp lực thẩm thấu – những tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Người bệnh nhanh chóng được bù dịch, truyền insulin tĩnh mạch, điều chỉnh điện giải và theo dõi tích cực tại Khoa Nội tiết. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, đường huyết ổn định hơn, bệnh nhân ăn uống được và giảm các triệu chứng mệt mỏi, khát nước.

Theo ThS.BS.CKII Mai Trọng Trí, vào thời điểm nắng nóng, nhiều người có xu hướng sử dụng nước ép trái cây, nước sâm, nước mía để giải khát hoặc "giải độc" cơ thể, vô hình chung đã nạp một lượng lớn đường vào cơ thể. Đối với người tiểu đường, thói quen này không khác gì 'đổ thêm dầu vào lửa', khiến đường huyết tăng vọt mất kiểm soát và đẩy người bệnh vào những biến chứng cấp tính nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn".

Giải thích về nguy cơ của việc uống nhiều nước ép đối với người mắc đái tháo đường, bác sĩ Trí cho biết khi trái cây được ép lấy nước, phần chất xơ bị loại bỏ hoặc giảm đáng kể. Lượng đường trong nước ép vì thế có thể được hấp thu nhanh hơn, khiến đường huyết tăng đột ngột.

So sánh lượng đường trong các loại đồ uống. Ảnh: BVCC.

Bên cạnh đó, chất xơ giúp chúng ta no lâu nên việc uống nước ép không tạo cảm giác no như ăn trái cây nguyên miếng. Việc uống nước ép khiến cơ thể nạp một lượng lớn carbohydrate và năng lượng trong thời gian ngắn mà không thấy no, dẫn đến dư thừa nghiêm trọng.

Để kiểm soát bệnh đái tháo đường, bác sĩ khuyến cáo người bệnh nên ưu tiên ăn trái cây nguyên miếng thay vì uống nước ép, qua đó tận dụng lượng chất xơ tự nhiên giúp làm chậm quá trình hấp thu đường.

Để kiểm soát bệnh tiểu đường bền vững, các Bác sĩ Trí đưa ra quy tắc "vàng" trong ăn uống để tránh biến "bổ dưỡng" thành "độc dược". Theo đó, nên ưu tiên ăn trái cây giữ nguyên múi, miếng để tận dụng chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Đặc biệt, tuyệt đối không uống thay nước lọc, nước lọc là lựa chọn duy nhất để duy trì chuyển hóa an toàn.

Ngay cả trái cây tươi cũng cần được sử dụng với khẩu phần phù hợp, tùy tình trạng sức khỏe và chế độ điều trị của từng người.

Bên cạnh đó, người mắc đái tháo đường cần theo dõi đường huyết thường xuyên, đặc biệt khi thay đổi chế độ ăn uống. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi, buồn nôn, nôn ói hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.