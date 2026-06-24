Mức học phí dự kiến năm học 2026-2027 các trường khối Y - Dược

Học phí dự kiến năm học mới tại 15 “lò đào tạo” Y - Dược

Dưới đây là bảng tổng hợp mức học phí căn bản dựa trên đề án và thông tin tuyển sinh mới nhất tại các trường đại học tiêu biểu thuộc khối ngành Sức khỏe tại Việt Nam:

* Số liệu trong bảng là mức học phí tính theo năm học hoặc mức tạm tính quy đổi từ đơn vị tín chỉ dựa trên khung chương trình chuẩn khóa tuyển sinh 2026

Vì sao xuất hiện những cột mốc kỷ lục?

Nhìn vào bức tranh học phí ngành Y năm nay, sự chênh lệch giữa các trường không đơn thuần là những con số tăng giảm, mà phản ánh rõ mức độ tự chủ tài chính và đặc thù đầu tư của từng cơ sở đào tạo.

Khi nhiều trường lớn như Đại học Y Dược TP.HCM hay Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải tính đủ chi phí vận hành, mức học phí đã vươn lên ngưỡng 80-90 triệu đồng mỗi năm. Trong khi đó, một số trường ở khu vực miền Trung vẫn duy trì mặt bằng dễ tiếp cận hơn nhờ lộ trình tự chủ phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương. Điều này mở ra thêm cơ hội cho những thí sinh có năng lực nhưng còn hạn chế về tài chính.

Những ngành có học phí cao nhất vẫn là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt do yêu cầu hệ thống thực hành lâm sàng, phòng thí nghiệm hiện đại và chi phí vật tư tiêu hao lớn. Ngược lại, các ngành như Điều dưỡng, Kỹ thuật y học hay Y học cổ truyền thường có mức thu thấp hơn, giúp giảm bớt áp lực cho người học.

Bài toán ngân sách đường dài cho tân sinh viên

Trước xu hướng tự chủ đại học ngày càng mạnh mẽ, việc chuẩn bị kế hoạch tài chính dài hạn trở thành yếu tố quan trọng với mỗi gia đình.

Thay vì chỉ quan tâm đến học phí năm đầu, phụ huynh và thí sinh cần tính toán cho toàn bộ hành trình 5-6 năm đào tạo của khối ngành Sức khỏe. Với lộ trình điều chỉnh học phí hằng năm, việc xây dựng một khoản dự phòng sẽ giúp sinh viên yên tâm học tập mà không gặp khó khăn giữa chừng.

Bên cạnh đó, các nguồn học bổng và hỗ trợ tài chính cũng là giải pháp đáng cân nhắc. Nhiều trường dành một phần nguồn thu để xây dựng quỹ khuyến học, hỗ trợ sinh viên có thành tích tốt hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Trước khi quyết định đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên chủ động tra cứu đề án tuyển sinh và thông báo chính thức từ từng trường. Đây là cách tốt nhất để xây dựng kế hoạch học tập và tài chính dựa trên những thông tin chính xác, cập nhật nhất.