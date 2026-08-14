Những ngành học lấy điểm chuẩn 'suýt soát' tuyệt đối

Đến chiều 13/8, tất cả trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM, giữ ngôi đầu khi ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 100/100 điểm theo phương thức xét tuyển tổng hợp, tương đương 30/30. Đây là kỷ lục trong lịch sử của trường.

Ngành Khoa học dữ liệu của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tiệm cận mức này với 29,54/30 điểm. Nhìn chung, nhóm STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học) "soán ngôi" hoặc duy trì vị thế dẫn đầu về điểm chuẩn ở nhiều trường.

Ở khối đào tạo giáo viên, ngành Sư phạm Hóa của trường Đại học Sư phạm TP HCM lập đỉnh với 29,83 điểm, tăng 0,45 so với năm ngoái.

Nếu không có điểm cộng, ưu tiên khu vực, thí sinh phải đạt trung bình hơn 9 điểm mỗi môn mới có thể đỗ vào ngành 'hot' ở các đại học top đầu.

Dù đều dùng điểm thi, điểm cộng, ưu tiên từ giải thưởng, chứng chỉ quốc tế, công thức tính điểm xét tuyển của mỗi trường khác nhau. Do đó, điểm chuẩn giữa các đại học là không tương đương.

Các ngành, trường có điểm chuẩn cao nhất mùa tuyển sinh đại học 2026 như sau:

Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó gần 875.000 em đăng ký xét tuyển đại học. Trung bình một thí sinh đăng ký hơn 8 nguyện vọng.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 ngày 21/8, nếu không xem như từ chối trúng tuyển. Các em sau đó phải nhập học tại trường mình đỗ theo lịch riêng.

Học sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Tùng Đinh