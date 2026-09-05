Lớp học đặc biệt của một thầy và ba học trò trên đảo tiền tiêu

Thầy Luyện từng nhà đón học sinh đi khai giảng.

Sáng khai giảng, thầy Trần Văn Luyện, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Lân, đến từng nhà đón học sinh. Chẳng bao lâu sau, cả ba học trò của điểm trường liên cấp đảo Trần đã có mặt đông đủ.

Các em lần lượt học lớp 1, lớp 2 và lớp 5. Dù mỗi người một độ tuổi, một chương trình học, cả ba cùng học dưới một mái trường nằm giữa biển khơi và được một thầy giáo trực tiếp hướng dẫn.

Không có sân trường đông kín học sinh hay những hàng ghế kéo dài, lễ khai giảng trên đảo Trần vẫn được chuẩn bị chu đáo. Quốc kỳ, cờ hoa nổi bật trong gió biển. Ba học sinh mặc quần áo mới, vui vẻ bước vào năm học 2026-2027.

Lớp học đặc biệt trên đảo tiền tiêu.

Ông Nguyễn Danh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô, cùng đại diện các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo đã đến dự, tặng hoa và trao quà động viên thầy trò. Sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ khiến buổi lễ chỉ có vài học sinh nhưng vẫn ấm cúng, rộn ràng.

Năm học này, thầy Luyện tình nguyện nhận nhiệm vụ giảng dạy tại đảo Trần. Sau hơn 10 năm đứng lớp, đây là lần đầu tiên thầy phụ trách một lớp ghép gồm ba học sinh thuộc ba khối khác nhau.

Quyết định ra đảo của thầy càng đặc biệt khi vợ đang mang thai tháng thứ 7, còn hai con nhỏ cũng trong độ tuổi đến trường. Nhờ sự chia sẻ, động viên từ gia đình, thầy Luyện yên tâm lên đường, nhận nhiệm vụ ở điểm trường xa đất liền.

Một mình thầy Luyện dạy ghép 3 em.

Theo thầy Luyện, dạy lớp ghép đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị nhiều giáo án và linh hoạt phân chia thời gian cho từng học sinh. Tuy nhiên, số lượng học sinh ít không làm giảm trách nhiệm của người đứng lớp. Mỗi em đều cần được chăm chút kiến thức, nuôi dưỡng ước mơ và có cơ hội học tập như trẻ em ở những nơi khác.

“Tôi mong có thể giúp các em tích lũy kiến thức, tự tin bước tiếp trên con đường phía trước, để khoảng cách địa lý giữa đảo và đất liền không trở thành khoảng cách về cơ hội học tập”, thầy Luyện chia sẻ.

Ông Nguyễn Danh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô đánh trống khai trường.

Chị Hoàng Thị Quang, mẹ em Vũ Khánh Ngọc, học sinh lớp 2, cho biết người dân trên đảo rất vui khi lễ khai giảng của ba học sinh vẫn nhận được sự quan tâm, chuẩn bị chu đáo. Việc thầy giáo tình nguyện bám lớp cũng giúp các gia đình yên tâm cho con đến trường, tiếp tục lao động, bám biển và xây dựng cuộc sống trên đảo.

Tiếng trống khai trường vang lên giữa biển trời đảo Trần, mở đầu năm học mới của một lớp học chỉ có một thầy và ba trò. Quy mô nhỏ bé, nhưng phía sau lớp học ấy là nỗ lực của người thầy, sự đồng hành của gia đình và quyết tâm không để trẻ em nơi đảo xa thiếu đi cơ hội tiếp cận con chữ.

Đại diện các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên đảo đã đến dự, tặng hoa và trao quà động viên thầy trò.

Đảo Trần là một thôn thuộc đặc khu Cô Tô, có diện tích khoảng 4,43km², nằm cách đường phân định vịnh Bắc Bộ khoảng 10 hải lý, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Năm 2014, Quảng Ninh triển khai chủ trương đưa người dân ra đảo sinh sống lâu dài. Sau khi đặc khu Cô Tô sắp xếp lại các thôn, khu phố từ ngày 1/7/2026, thôn đảo Trần được giữ nguyên do có những đặc thù về địa lý, dân cư, quốc phòng, an ninh và công tác quản lý.