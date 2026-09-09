780 tân bác sĩ 'tranh' suất bác sĩ nội trú

Theo thống kê của Trường Đại học Y Hà Nội, từ gần 2.000 thí sinh tham dự kì thi bác sĩ nội trú năm 2026, có 780 tân bác sĩ thuộc ba lĩnh vực Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y học cổ truyền đủ điều kiện tham gia ngày hội chọn ngành.

Ứng viên lựa chọn ngành bác sĩ nội trú tại Match Day 2025.

Trong số này, 40 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn ngành bác sĩ nội trú Răng - Hàm - Mặt, 31 thí sinh lựa chọn Y học cổ truyền. Số còn lại là các tân bác sĩ thuộc ngành Y khoa.

Đối với bác sĩ nội trú Y khoa, thí sinh được lựa chọn trong 35 chuyên ngành. Năm nay, hai chuyên ngành không tuyển sinh là Sinh lí bệnh và Y học dự phòng.

Chênh lệch lớn về chỉ tiêu giữa các chuyên ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2026 có sự chênh lệch khá lớn giữa các chuyên ngành. Với tổng 444 chỉ tiêu, Nội khoa có chỉ tiêu cao nhất với 50 suất, tiếp đến là Chẩn đoán hình ảnh 30 suất và Da liễu 22 suất.

Nhóm chuyên ngành có 20 chỉ tiêu gồm Nội - Tim mạch, Nhãn khoa, Răng - Hàm - Mặt, Tâm thần và Ung thư.

Một số chuyên ngành có 15 chỉ tiêu, gồm Ngoại khoa, Nhi khoa, Sản phụ khoa, Y học cổ truyền và Y học gia đình. Hồi sức cấp cứu có 16 chỉ tiêu.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên ngành chỉ tuyển từ 2-5 bác sĩ nội trú, như Dược lí và Độc chất, Giải phẫu người, Kí sinh trùng, Miễn dịch, Y pháp, Dinh dưỡng, Sinh lí học và Dị ứng.

Tuy nhiên, số lượng chỉ tiêu không đồng nghĩa với mức độ hấp dẫn của chuyên ngành. Bởi trong cơ chế chọn ngành bác sĩ nội trú, cơ hội của mỗi thí sinh được quyết định không chỉ bởi số suất tuyển mà còn phụ thuộc trực tiếp vào thứ hạng điểm thi.

Thủ khoa được quyền chọn trước

Điểm đặc biệt của Ngày hội đăng kí ngành bác sĩ nội trú hằng năm là các thí sinh được lựa chọn chuyên ngành theo thứ tự điểm thi.

Với nhóm Răng - Hàm - Mặt, 40 thí sinh đủ điều kiện chỉ được đăng kí đúng chuyên ngành này, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 20. Như vậy, tỉ lệ cạnh tranh của ngành này là 1 chọi 2.

Tương tự, 31 thí sinh đủ điều kiện lựa chọn Y học cổ truyền trong khi chỉ tiêu là 15, tương ứng tỉ lệ cạnh tranh khoảng 1 chọi 2.

Với các thí sinh thuộc lĩnh vực Y khoa, cuộc đua lựa chọn rộng hơn khi được đăng kí nguyện vọng vào 35 chuyên ngành còn lại.

Việc lựa chọn được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên điểm thi. Thí sinh có thứ hạng cao nhất, đặc biệt là thủ khoa, được quyền lựa chọn trước bất cứ chuyên ngành nào có tuyển sinh. Sau mỗi lượt lựa chọn, số suất của chuyên ngành đó giảm xuống, đồng nghĩa với việc không gian lựa chọn của những thí sinh có điểm thấp hơn cũng thu hẹp dần. Thí sinh được lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú Y khoa đầu tiên của năm nay là thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân; ngành bác sĩ nội trú Răng – Hàm – Mặt là thủ khoa Phạm Quang Minh; bác sĩ nội trú Y học cổ truyền là thủ khoa Phạm Đức Thành.

Cơ chế này khiến Match Day không chỉ là thời điểm công bố kết quả mà thực sự trở thành một cuộc “đấu trí” về chiến lược lựa chọn chuyên ngành.

Một thí sinh có điểm cao có thể lựa chọn chuyên ngành mình mong muốn. Ngược lại, với những thí sinh ở nhóm cuối, dù đủ điều kiện trở thành bác sĩ nội trú, lựa chọn có thể chỉ còn lại những chuyên ngành chưa đủ chỉ tiêu.

Vì thế, với bác sĩ nội trú, đủ điều kiện xét tuyển chưa phải là đích đến cuối cùng. Đứng ở đâu trong bảng xếp hạng điểm thi còn quyết định thí sinh được lựa chọn chuyên ngành mình mong muốn đến mức nào.

Đây cũng là nét đặc thù tạo nên sức cạnh tranh của chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội.