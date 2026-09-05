Thủ khoa kép cũng 'ngộp' trong tuần đầu tiên học đại học

“Chúng em đã chiến thắng chính mình”

Trong ngày đầu tiên bước vào giảng đường đại học, nhiều tân thủ khoa đứng trước thầy cô, gia đình và bạn bè với niềm vui của những người vừa chạm tới một cột mốc quan trọng.

Võ Gia Thịnh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), đại diện tân sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng sáng 5/9 của Trường Đại học Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM).

Với điểm thành phần học lực 95,04/100 theo phương thức xét tuyển Tổng hợp và 1.124/1200 điểm thi Đánh giá năng lực, Võ Gia Thịnh trở thành thủ khoa kép của trường năm 2026.

Võ Gia Thịnh phát biểu trong lễ khai giảng

Nhìn lại chặng đường đã qua, tân thủ khoa cho rằng tấm vé bước vào giảng đường Bách khoa là kết quả của một quá trình dài được tạo nên từ quyết tâm, niềm tin và sự kiên trì.

Trong một mùa tuyển sinh có mức độ cạnh tranh cao, kết quả trúng tuyển càng trở nên đáng trân trọng. Tuy nhiên, với nam sinh, điều đáng tự hào nhất không nằm ở việc vượt qua những người khác.

“Chúng em đã chiến thắng chính mình. Chỉ khi thực sự bước qua cánh cửa đại học, em mới hiểu rằng đậu đại học không phải là đích đến, mà là điểm bắt đầu”, Võ Gia Thịnh - tân thủ khoa ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) năm 2026

Những trải nghiệm trong tuần học đầu tiên tại Bách khoa càng khiến nam sinh cảm nhận rõ sự khác biệt giữa môi trường phổ thông và đại học. Kiến thức rộng và sâu hơn, nhịp độ học tập nhanh hơn, trong khi yêu cầu về khả năng tự học và chủ động tiếp cận tri thức cũng cao hơn.

Có những vấn đề, em không thể hiểu trọn vẹn chỉ sau một lần nghe giảng. Có những câu hỏi đòi hỏi sinh viên phải tự tìm tòi, thử nghiệm và đôi khi chấp nhận cả những lần chưa thành công. Nhưng Thịnh cho rằng đó chính là môi trường để mỗi sinh viên học cách trưởng thành.

“Tấm vé trúng tuyển hôm nay chỉ cho thấy chúng em đủ khả năng để đối diện với thử thách này, chứ chưa thể chứng minh chúng em sẽ đi được bao xa”, nam sinh bày tỏ.

Với khóa 2026, nam sinh cho rằng đây là một thời điểm đặc biệt khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, còn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) trong lễ khai giảng

Nếu trước đây STEM với những học sinh như Thịnh chỉ là những môn học, bài toán, thí nghiệm hay những dòng code, thì khi bước vào đại học, em nhận ra phía sau những kiến thức ấy là nền tảng của những công nghệ đang thay đổi cách con người sống, làm việc và phát triển.

Thịnh cho rằng những định hướng phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội cũng là những yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn đối với nguồn nhân lực trẻ.

Vì vậy, hành trình đại học với Thịnh không chỉ là quá trình tiếp thu kiến thức chuyên môn, mà còn là quá trình rèn luyện tư duy, khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Chọn học Luật từ những cuộc tranh biện

Tại lễ khai giảng Trường Đại học Luật TPHCM, Phạm Nguyễn Thiện Nhân, tân sinh viên ngành Luật và thủ khoa toàn trường với 28,48 điểm, đã có những chia sẻ đầy xúc động về ngày đầu tiên bước vào giảng đường.

Với Nhân, tình yêu dành cho ngành Luật lại bắt đầu từ những cuộc tranh biện thời phổ thông. Những lần tham gia tranh biện giúp Nhân nhận ra rằng để bảo vệ một quan điểm, cảm xúc thôi là chưa đủ. Người tranh biện cần lý lẽ, chứng cứ, biết lắng nghe những góc nhìn khác biệt và quan trọng nhất là tôn trọng sự thật.

“Tranh biện đã dạy em rằng, để bảo vệ một quan điểm, chúng ta không thể chỉ nói bằng cảm xúc. Chúng ta cần lý lẽ, cần chứng cứ, cần biết lắng nghe những góc nhìn khác mình”, Nhân chia sẻ.

Phạm Nguyễn Thiện Nhân, thủ khoa toàn trường Trường Đại học Luật TPHCM phát biểu tại lễ khai giảng

Từ những trải nghiệm ấy, sự tò mò về pháp luật dần lớn lên. Càng tìm hiểu, Nhân càng nhận ra pháp luật không chỉ là những điều khoản được viết trong các văn bản. Phía sau mỗi quy định còn là những câu chuyện về con người, về quyền và nghĩa vụ, về công bằng và trách nhiệm. Sự tò mò ban đầu dần trở thành mong muốn được học sâu hơn. Và từ đó, ngành Luật trở thành lựa chọn mà Nhân muốn theo đuổi.

Nam sinh mong quãng thời gian học đại học sẽ giúp mình trở thành một người làm nghề tốt, nhưng không đánh mất những giá trị khác bên ngoài chuyên môn.

“Em muốn những năm tháng đại học giúp mình trở thành một người giỏi nghề, nhưng không chỉ giỏi nghề”, Nhân chia sẻ.

Sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM trong lễ khai giảng

Theo Nhân, một người học Luật cần có kiến thức để hiểu pháp luật, có bản lĩnh để bảo vệ điều mình tin là đúng. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng cần sự khiêm nhường để lắng nghe và lòng nhân văn để nhìn thấy con người phía sau mỗi vấn đề pháp lý.

Vì thế, học Luật không chỉ dừng lại ở câu hỏi một hành vi có đúng quy định hay không. Đôi khi, người làm nghề còn phải tự hỏi điều đó có công bằng hay không, có bảo vệ được con người hay không và mình có thể làm gì để xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

"Với em, pháp luật còn là một lĩnh vực gắn chặt với đời sống, với con người và những vấn đề của xã hội", Nhân bày tỏ