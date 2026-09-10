Nước đun sôi để nguội sau bao lâu thì không nên uống?

Nước để qua đêm có gây ung thư?

Theo nền tảng Khoa phổ Trung Quốc, quan niệm “nước để qua đêm không thể uống” là một hiểu lầm. Trong điều kiện bảo quản bình thường, nước để qua đêm không tự sinh ra chất độc hay gây hại cho sức khỏe. Điều quan trọng là bình chứa có sạch không, có được đậy kín không và thời gian bảo quản có quá lâu hay không.

Nước lọc đã đổ ra cốc nên uống trong thời gian ngắn. Ảnh: Ban Mai

Sau khi đun sôi, phần lớn vi sinh vật trong nước bị tiêu diệt. Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm xuống dưới 60 độ C, môi trường lại thuận lợi cho vi khuẩn sinh trưởng. Nước để trong cốc không đậy có thể tiếp xúc với bụi và vi khuẩn trong không khí. Nếu vật chứa không sạch hoặc đặt gần bếp, nơi có khói dầu, vi sinh vật càng dễ phát triển.

Một thí nghiệm cho thấy nước vừa đun sôi để nguội có tổng số khuẩn lạc bằng 0. Sau 24 giờ, con số này tăng lên 78 CFU/ml; sau 48 giờ là 320 CFU/ml và sau 72 giờ vượt 5.000 CFU/ml. Trong khi đó, quy định về nước uống yêu cầu tổng số khuẩn lạc dưới 100 CFU/ml.

Mối lo về hàm lượng nitrit

Thông tin cho rằng nước để quá 3 ngày sẽ sinh nitrit và gây ung thư cũng không chính xác. Hàm lượng nitrit trong nước máy thường không quá 0,02 mg/lít, thấp hơn nhiều so với giới hạn 1 mg/lít theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Sau khi đun sôi, hàm lượng nitrit không tăng và để qua đêm cũng không tăng. Ngay cả khi đun sôi 20 lần rồi để 24 giờ, lượng nitrit cũng chỉ ở mức thấp.

Tuy nhiên, nước đã uống qua và nước chưa uống là hai trường hợp khác nhau. Vi khuẩn trong khoang miệng có thể xâm nhập vào nước sau khi bạn uống vài ngụm và nhanh chóng sinh sôi ở nhiệt độ phòng. Vì vậy, nước đã uống qua nên được dùng hết trong ngày, không nên để qua đêm.

Độ sạch của bình chứa nước thường bị đánh giá thấp

Nhiều gia đình có thói quen đổ nước vừa đun sôi vào một bình khác để làm nguội. Nếu bình không được vệ sinh kỹ thường xuyên, các chất bẩn hoặc vi khuẩn còn sót lại trên thành bình có thể nhiễm bẩn cả chai nước.

Bình giữ nhiệt nhìn bên ngoài có vẻ sạch sẽ nhưng nếu ruột lâu ngày không được vệ sinh cũng có thể trở thành ổ vi khuẩn. Các chuyên gia vệ sinh thực phẩm nhắc nhở rằng để đảm bảo nước đun sôi để qua đêm an toàn cần phải đun nước sôi hoàn toàn và hạn chế không đổi sang vật chứa khác.

Nên uống nước trong 24 giờ

Nhìn chung, nước đun sôi để nguội được đựng trong vật chứa sạch, đậy kín và bảo quản ở nơi mát mẻ nên được uống trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ nhưng chưa đến 48 giờ, nguy cơ vi sinh vật trong nước bắt đầu tăng; người có đường tiêu hóa nhạy cảm không nên uống. Nước để quá 3 ngày, nguy cơ vi sinh vật tăng rõ rệt, không nên tiếp tục sử dụng. Trong thời tiết nóng, thời gian bảo quản cần rút ngắn hơn.

Nhìn chung, bạn cần chú ý 4 yếu tố: vật chứa sạch, đậy nắp, bảo quản nơi mát và sử dụng trong thời gian hợp lý. Cốc uống nước cũng cần được vệ sinh thường xuyên để hạn chế vi khuẩn xâm nhập.