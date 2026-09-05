Khai giảng ở ngôi trường mang tên cha và ký ức về Bác Hồ của con trai bác sĩ Trần Duy Hưng

Từ những lớp bình dân học vụ đến nền giáo dục luôn được đặt lên vị trí hàng đầu

Sáng ngày 5/9, hoà chung không khí Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 của cả nước, Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) được lựa chọn làm điểm cầu chính của Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tuyến trực tiếp với điểm cầu trung tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Hoà chung không khí Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 của cả nước, Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) được lựa chọn làm điểm cầu chính của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Tham dự và chủ trì buổi lễ tại điểm cầu này có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành của thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành của thành phố tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ảnh: Gia Khiêm

Được hoà mình vào không khí Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt tại chính ngôi trường mang tên cha mình - bác sĩ Trần Duy Hưng, vị chủ tịch đầu tiên của thành phố Hà Nội, ông Trần Tiến Đức (85 tuổi) vô cùng phấn khởi xen lẫn sự bồi hồi, xúc động.

Ông Đức đặt tay lên ngực, cất giọng hát vang bài Quốc ca cùng lúc với hàng triệu học sinh trên khắp cả nước. Ông vui mừng, khi trường mang tên cha là một trong những điểm sáng của giáo dục Thủ đô, trường sở hữu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong công tác chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.

Ông Đức đặt tay lên ngực, cất giọng hát vang bài Quốc ca cùng lúc với hàng triệu học sinh trên khắp cả nước. Ảnh: Gia Khiêm

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, ông Đức không giấu được niềm vui và sự xúc động trước không khí trang nghiêm của ngày khai trường. Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp đến mọi công dân trên khắp mọi miền tổ quốc: Từ phố thị phồn hoa, xóm làng bình dị cho đến nơi biên cương, hải đảo xa xôi.

Ông Đức không giấu được niềm vui và sự xúc động trước không khí trang nghiêm của ngày khai trường. Ảnh: Gia Khiêm

“Với tư cách là một người con lớn tuổi của Hà Nội, tôi rất vui mừng trước những đổi thay toàn diện của nền giáo dục nước nhà, từ việc hiện đại hóa trường lớp đến việc cải tiến chương trình học và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo. Tôi tin rằng sự nghiệp giáo dục của cả nước và của riêng Thủ đô sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong năm học mới, đúng như kỳ vọng của cha tôi ngày trước”, ông Đức chia sẻ.

Gia đình bác sĩ Trần Duy Hưng trên chiến khu Việt Bắc. Ảnh: NVCC

Ông Đức cho biết, giáo dục là sự nghiệp mà cha ông luôn quan tâm. Với tư cách là Chủ tịch thành phố kể từ năm 1945, bác sĩ Trần Duy Hưng được giao nhiều trọng trách quan trọng, nhưng ông luôn quan tâm và dành thời gian cho giáo dục. Ông học được điều đó từ chính Bác Hồ - Lãnh tụ thiên tài, nhà cách mạng kiệt xuất, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Phó chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng từ Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô. Ảnh: trích từ phim

Năm 1945 – ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Bác Hồ đặt ra 3 nhiệm vụ trọng yếu cho đất nước là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm; trong đó diệt giặc dốt là nhiệm vụ rất quan trọng. Lúc bấy giờ, 95% dân số nước ta mù chữ, không biết đọc, biết viết nhưng chỉ trong vòng 3 tháng, có đến 80% dân chúng đã đọc được, viết được để tham gia ngày tổng tuyển cử đầu tiên. Trên cương vị Chủ tịch UBND TP, bác sĩ Trần Duy Hưng cũng luôn quan tâm đến thầy cô, học sinh, các trường học.

Bác Hồ luôn dành tình yêu thương bao la đặc biệt cho thế hệ thiếu niên nhi đồng. Ảnh tư liệu

“Tôi còn nhớ năm 1966, không quân Mỹ đánh phá các nhà trường ở huyện Thanh Trì (cũ). Khi tiếng bom vừa dứt, cha tôi đã trực tiếp đến thăm các nhà trường, thầy cô giáo. Ngay trong những năm tháng gian khổ đó, những lớp bình dân học vụ cho công nhân, nông dân vẫn được mở ra, góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân nói chung… Đến hôm nay, tôi rất tự hào vì Thủ đô ta phát triển và tự hào nhất là nền giáo dục của Thủ đô phát triển, luôn được đặt lên vị trí hàng đầu”, ông Đức nhớ lại.

Ký ức từ lời dăn dạy đặc biệt của Bác Hồ

Sinh ra trong thời chiến, tuổi thơ của ông Đức gắn liền với An toàn khu Việt Bắc. Khi ấy, do không có trường lớp chính quy, ông phải học Toán và Văn qua các bài giảng của cô chú đi trước, đồng thời tự học các môn còn lại tại thư viện. Bước ngoặt lớn đến khi ông may mắn được nhận vào Trường Thiếu sinh quân – nơi nuôi dưỡng, giáo dục văn hóa phổ thông song hành cùng rèn luyện kỷ luật và kỹ năng quân sự cơ bản cho thanh thiếu niên.

Bác Hồ đọc báo cho các cháu nghe tại trại nhi đồng ở Việt Bắc, năm 1950. Ảnh tư liệu

Nhờ nền tảng đó, ông đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối 30/30 cho ba môn Toán, Văn, Sử. Sau ông được gửi đi học thiếu sinh quân ở Trung Quốc, rồi được chọn đi học phổ thông ở Liên Xô. Tại đây, ông tiếp tục giữ vững phong độ với điểm số tối đa ở tất cả các môn. Được thụ hưởng trọn vẹn tinh hoa của cả hai nền giáo dục Việt Nam và Liên Xô, ông đã trở về quê hương để cống hiến toàn bộ tâm sức và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

“Trong những năm tháng kháng chiến, tôi đã may mắn có nhiều cơ hội được gặp gỡ và sống gần bên Bác Hồ. Qua đó, tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu thương bao la mà Người dành cho thế hệ thiếu niên nhi đồng. Mỗi lần gặp mặt, Bác đều ân cần dạy bảo chúng tôi cách học tập, đọc sách báo và luôn hỏi lại: “Cháu hiểu như thế nào?”. Nếu chúng tôi hiểu đúng, Bác sẽ ngợi khen; còn nếu hiểu sai, Người không hề trách mắng mà nhẹ nhàng chỉ dẫn: “Cháu nên hiểu như thế này mới đúng”, rồi ân cần phân tích cho chúng tôi tường tận.

Bác Hồ, bác sĩ Trần Duy Hưng với các cháu thiếu niên nhi đồng Hà Nội. Ảnh tư liệu

Dù bận trăm công nghìn việc vì đại cuộc của đất nước, Bác vẫn luôn dành cho thế hệ trẻ một vị trí đặc biệt trong lòng bằng một phương pháp giáo dục vô cùng tiến bộ và hiện đại. Cho đến tận bây giờ, lời răn dạy của Người vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí tôi: “Cháu phải học, học suốt đời, lớn lên rồi vẫn phải tiếp tục học”, ông Đức xúc động kể.

Bên cạnh đó, ông Đức cũng chia sẻ thêm, cha mình - bác sĩ Trần Duy Hưng là người rất nhân văn, giản dị, kính trọng mẹ, thương yêu vợ và các con. Ông ít khi giận dữ và mắng con. Nếu con có lỗi, ông thường gọi lại khuyên nhủ nhẹ nhàng. Ông khuyên con phải chịu khó học hỏi, ham đọc sách để có nhiều kiến thức, sự hiểu biết.

Ông Đức vẫy chào các em học sinh. Ảnh: Gia Khiêm

Dù bận nhiều công việc của thành phố nhưng ông cũng dành thời gian để trực tiếp dạy con học bài. Ngoài ra, ông rất tôn trọng con cái, bao giờ cũng gõ cửa rồi mới vào phòng con. Đối với mọi người, ông luôn kính trọng, khiêm nhường, không phân biệt giàu nghèo hay vị trí xã hội.

Khi theo dõi Lễ khai giảng năm nay, gắn liền với Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, ông Đức thấy đây là một sự kiện hết sức ý nghĩa. Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thông qua chủ trương kiên cố hóa trường lớp và xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp khang trang, đầy đủ hơn.

“Trước đây, dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn và cơ sở vật chất thiếu thốn, chúng ta vẫn luôn ưu tiên chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Giờ đây, khi đất nước đã phát triển và huy động được nhiều nguồn lực xã hội để xây dựng trường lớp khang trang, sạch đẹp, đây thực sự là một tín hiệu hết sức đáng mừng”, ông Đức nói và cho hay, đối với gia đình, ông luôn động viên khuyến khích con cháu, như Bác Hồ đã từng dăn dạy: “Học là sự nghiệp suốt đời”...