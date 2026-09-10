Trứng tốt đến mấy cũng đừng ăn kiểu này dễ gây hại cho sức khoẻ

Không ăn trứng để qua đêm, đặc biệt là trứng lòng đào

Nhiều người có thói quen luộc nhiều trứng rồi cất tủ lạnh ăn dần hoặc tiếc rẻ cất lại phần trứng ăn dở từ bữa trước, tuy nhiên điều này cực kỳ nguy hiểm nếu đó là trứng lòng đào chưa chín kỹ. Do lòng đỏ chưa được tiệt trùng hoàn toàn, trứng lòng đào để qua đêm sẽ trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Salmonella sinh sôi mạnh mẽ, ngay cả khi bạn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, dẫn đến nguy cơ cao bị ngộ độc thực phẩm, đầy bụng và tiêu chảy cấp.

Vì vậy, bạn chỉ nên ăn trứng lòng đào ngay sau khi chế biến, còn nếu muốn tích trữ cho ngày hôm sau, hãy đảm bảo trứng đã được luộc chín hoàn toàn, làm nguội nhanh và cất vào hộp kín trong tủ lạnh không quá 24 giờ.

Không nên luộc trứng quá lâu trên bếp

Luộc trứng tưởng chừng là công việc đơn giản nhất nhưng nếu bạn đun nấu quá kỹ cho đến khi phần rìa lòng đỏ chuyển sang màu xanh xám, bạn đã vô tình làm biến tính và giảm sút nghiêm trọng giá trị dinh dưỡng của quả trứng. Khi bị luộc quá lâu, các ion sắt có trong lòng đỏ sẽ phản ứng hóa học với các ion lưu huỳnh trong lòng trắng tạo thành hợp chất sắt sunfua rất khó hấp thụ, đồng thời các protein bị bó chặt lại khiến lòng trắng trở nên khô cứng, dai và cực kỳ khó tiêu hóa đối với dạ dày.

Để giữ được độ ngậy béo và hàm lượng vi chất tối đa, thời gian luộc trứng lý tưởng nhất chỉ nên dao động từ 7-10 phút kể từ khi nước bắt đầu sôi tùy thuộc vào việc bạn muốn ăn lòng đào hay chín tới.

Trứng là một loại "siêu thực phẩm" giá rẻ nhưng lại cực kỳ giàu dinh dưỡng.

Không kết hợp trứng chung với sữa đậu nành hoặc trà đặc

Việc ăn trứng cùng lúc với sữa đậu nành hoặc uống trà ngay sau bữa ăn là một sai lầm kinh điển trong việc kết hợp thực phẩm mà rất nhiều người thường xuyên mắc phải vào buổi sáng. Trong đậu nành và sữa có chứa các chất ức chế enzym trypsin, khi gặp protein hàm lượng cao trong trứng sẽ làm cản trở quá trình phân hủy, khiến cơ thể không thể hấp thụ được dưỡng chất và dễ gây đầy bụng, trong khi đó, chất axit tannic trong trà đặc sẽ kết dính với protein tạo thành hợp chất protein tanin làm chậm nhu động ruột, gây táo bón và tăng nguy cơ tích tụ chất độc hại.

Do đó, bạn nên thay thế các thức uống này bằng một ly nước lọc ấm và chỉ nên uống trà hoặc sữa ít nhất 1 tiếng sau khi ăn các món chế biến từ trứng.

Không ăn trứng sống

Nhiều người vẫn giữ quan niệm sai lầm cho rằng ăn trứng sống "bổ" và giữ được nhiều vitamin hơn trứng nấu chín. Thực tế khoa học chứng minh lòng trắng trứng sống chứa chất antitrypsin gây cản trở sự tiêu hóa protein và chất avidin kết dính chặt chẽ với biotin (vitamin H), khiến cơ thể bị thiếu hụt vitamin và không thể hấp thụ dinh dưỡng, chưa kể nguy cơ nhiễm khuẩn bề mặt vỏ trứng cực kỳ cao.

Các nghiên cứu dinh dưỡng đã chỉ ra rằng tỷ lệ hấp thụ chất đạm của cơ thể đối với trứng luộc chín đạt tới 99%, trong khi với trứng sống chỉ vỏn vẹn khoảng 40%, vì vậy hãy luôn tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi để bảo vệ đường ruột.

Không ăn quá nhiều trứng mỗi ngày

Nhiều người cho rằng trứng bổ dưỡng nên ăn càng nhiều càng tốt. Song, thực tế, việc tiêu thụ quá nhiều trứng trong thời gian dài có thể tạo thêm áp lực chuyển hóa cho gan, thận, đặc biệt ở người có sẵn các vấn đề về mỡ máu.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh chỉ cần khoảng một quả trứng mỗi ngày là đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu dinh dưỡng từ thực phẩm này.