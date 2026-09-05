Lễ khai giảng bình dị ở điểm trường chỉ có 3 giáo viên cùng 38 học sinh

Sáng 5/9, cùng với hàng chục triệu học sinh, sinh viên trên khắp cả nước, 3 cô giáo và 38 học sinh điểm trường Tắk Pổ (thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp - Trường mẫu giáo Phong Lan, xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) bước vào năm học mới với buổi lễ khai giảng bình dị.

Năm học 2026-2027, điểm trường Tắk Pổ chào đón 38 học sinh gồm 21 em khối mầm non, 17 em khối tiểu học. Trong đó, khối mầm non do 2 giáo viên phụ trách, còn khối tiểu học do cô Trà Thị Thu - nữ giáo viên từng tạo nên “cơn sốt” mạng xã hội trong buổi sáng khai giảng năm học 2019-2020 với hình ảnh cô giáo mặc áo dài nắm tay học trò trên ngọn đồi cỏ may - đảm nhận.

Cô Thu chia sẻ, buổi lễ khai giảng bắt đầu từ lúc 6h45 và kéo dài đến 7h30, thế nhưng phụ huynh đã đưa các em tập trung từ rất sớm, tạo nên bầu không khí nô nức tràn ngập khắp các nẻo đường dẫn lối đến điểm trường nằm trên rẻo cao Ngọc Linh.

Cô Trà Thị Thu nắm tay nhóm học sinh lớp 1 tiến vào sân trường.

Niềm hân hoan lộ rõ trên gương mặt của các em học sinh đồng bào Ca Dong trong ngày khai giảng.

Buổi lễ khai giảng bình dị nhưng rất đỗi thân thương ở Tắk Pổ với chỉ vỏn vẹn 3 cô giáo cùng 38 học sinh.

Ngay sau khi kết thúc lễ khai giảng, 3 giáo viên lại nắm tay học sinh dạo bước trên cánh đồng cỏ. Khung cảnh bình yên này như tái hiện lại khoảnh khắc của buổi lễ khai giảng cách đây 7 năm từng lay động hàng triệu con tim trên khắp mọi miền đất nước.

“So với cách đây 7 năm, hiện các măng non ở Tắk Pổ được học ở ngôi trường khang trang hơn và nhận được rất nhiều sự quan tâm của các mạnh thường quân. Đường lên Tắk Pổ cũng đã được thảm bêtông nên không còn phải cuốc bộ hàng giờ đồng hồ như trước. Mong sao với cơ sở vật chất được cải thiện, các em sẽ nỗ lực học tập tốt, để không phụ tấm lòng yêu thương của mọi người” - cô Thu bộc bạch.