Cô giáo lao ra cứu học sinh 2 tuổi, phải cắt cụt cẳng chân

Ngày 8/9, TS. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác ngành giáo dục đã đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đang điều trị tại đây.

Tại bệnh viện, đoàn công tác thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ với những tổn thất mà cô Hiền và gia đình đang trải qua, đồng thời động viên nữ giáo viên yên tâm điều trị, nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thông qua đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cũng gửi quà, thăm hỏi và động viên cô Hiền.

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/8, tại điểm trường Tân Lâm thuộc Trường Mầm non Phú Sơn, một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra phía đường.

Phát hiện cháu bé gặp nguy hiểm khi một chiếc xe tải đang đi tới, cô Hoàng Thị Hiền (SN 1994) lập tức chạy theo, ôm và đưa cháu vào vị trí an toàn. Bé trai may mắn thoát nạn, nhưng cô Hiền bị chiếc xe tải cán qua hai chân.

Sau tai nạn, cô Hiền được đưa đến một cơ sở y tế tại Tân Kỳ sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện 115 Nghệ An. Do thương tích nghiêm trọng, sáng 29/8, cô tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị.

TS. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thăm hỏi, động viên cô giáo Hoàng Thị Hiền tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời điểm nhập viện, hai bàn chân cô Hiền chảy nhiều máu. Chân phải bị dập nát phức tạp, gân và xương tổn thương nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, cắt lọc phần tổ chức dập nát, loại bỏ dị vật và cố định xương với mục tiêu bảo tồn tối đa phần chi.

Sau khoảng 10 ngày điều trị, chân trái tạm ổn định, nhưng chân phải tiếp tục hoại tử. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật cắt cụt cẳng chân phải. Bệnh nhân được dự kiến còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và tiếp tục điều trị trong thời gian tới.

Cô Hoàng Thị Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ, bé lớn 7 tuổi và bé nhỏ 4 tuổi. Ba mẹ con chưa có nhà riêng, hiện sống cùng ông bà ngoại.

Từ khi cô Hiền gặp tai nạn, người thân phải thay nhau nghỉ việc, ra Hà Nội chăm sóc. Hai con nhỏ của cô hiện ở quê cùng ông bà ngoại.

Hành động lao ra cứu học sinh trong khoảnh khắc nguy hiểm của cô Hiền đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng. Sau tai nạn, nữ giáo viên phải đối mặt với chặng đường điều trị lâu dài, trong khi cuộc sống của hai con nhỏ cũng bị đảo lộn.