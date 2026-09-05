Nữ sinh Phan Đình Phùng dậy từ 3h30 trang điểm, dự khai giảng cuối cấp

Ngô Gia Hân, học sinh lớp 12D7, cho biết thức dậy từ 3h30 để trang điểm, làm tóc. Do là năm cuối cấp, Hân muốn chỉn chu về ngoại hình, tâm lý và tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè, thầy cô. 'Năm nay là năm cuối nên em vừa vui, vừa có chút buồn vì đây là lần cuối được khai giảng tại ngôi trường này', Hân nói.

Về mục tiêu năm cuối cấp, Hân đặt mục tiêu đỗ nguyện vọng 1 vào Học viện Ngoại giao. Em dự định lập kế hoạch học tập cụ thể, nỗ lực hơn và bổ sung kiến thức để tăng cơ hội trúng tuyển.

Nguyễn Như Ý, học lớp 12A7, cho biết năm cuối cấp em mang áo dài và đồng phục đến trường để chụp ảnh khai giảng cùng bạn bè. 'Em chụp cũng phải hơn 20 tấm', Ý nói.

Sau ba năm học, cô không còn cảm giác hồi hộp như những ngày đầu và coi trường như gia đình thứ hai. Về định hướng sau tốt nghiệp, Như Ý đang cân nhắc một số trường đại học và dự định tập trung ôn các môn thi, đồng thời thử sức với HSA, IELTS và SAT để tăng cơ hội trúng tuyển.

Nguyễn Lam Phương (cầm máy), lớp trưởng lớp 12D4, cho biết dậy từ 4h sáng để chuẩn bị đồ đạc, trang điểm và làm tóc. 'Hôm nay em rất ưng ý với diện mạo của mình. Năm nay là lần cuối em dự khai giảng tại trường nên em vừa vui, vừa bồi hồi và xúc động', Phương chia sẻ.

Năm cuối cấp, Phương dự định thi IELTS và SAT trước khi du học Mỹ, ngành Quản trị kinh doanh. Kế hoạch này còn phụ thuộc vào khả năng nhận học bổng. 'Em sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi. Nếu có học bổng thì càng tốt, còn nếu không thì em vẫn thực hiện kế hoạch du học như dự kiến', nữ sinh nói.

Anh Thư, học sinh lớp 12A7 (phải), cho biết ở hai kỳ khai giảng trước, do thiếu tự tin và chưa thân thiết với nhiều bạn bè nên em cảm thấy đã bỏ lỡ nhiều kỷ niệm. Năm nay, Thư quyết định thay đổi, chủ động làm quen và chụp ảnh cùng các bạn trong khối. 'Em muốn mở lòng hơn để mở rộng các mối quan hệ và lưu giữ nhiều hình ảnh nhất có thể trong năm cuối cấp', Thư nói.

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt, Thư thức dậy từ 4h30 để trang điểm và làm tóc, mong muốn có diện mạo chỉn chu và khác biệt hơn so với những năm trước. Tính đến đầu buổi lễ, em đã chụp ảnh lưu niệm cùng hơn 10 bạn học.

Mục tiêu lớn nhất của Thư trong năm học cuối là có thêm nhiều kỷ niệm đẹp cùng tập thể lớp và thi đỗ đại học.

Phạm Gia Phương, học sinh lớp 12A3, đặt mục tiêu thi đỗ đại học, hướng tới ngành Kinh tế. 'Em chưa muốn tiết lộ cụ thể ngôi trường mơ ước vì 'sợ nói trước bước không qua', nhưng cho biết sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt và mang thành tích về cho trường', cô nói.

Phạm Khánh Vy, lớp 11D3, nói đã chuẩn bị trang phục và các vật dụng cần thiết cho buổi lễ từ tối hôm trước. Bước vào lớp 11, Vy đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực học tập, cải thiện thành tích để có thể bứt phá trong những năm học tới. Em mong muốn đạt danh hiệu học sinh giỏi và duy trì kết quả tốt ở các môn văn hóa như Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Lê Thị Linh Chi (phải) đặt mục tiêu thi các chứng chỉ tiếng Anh và tập trung ôn thi đại học. 'Em thấy mọi thứ ở trường Phan Đình Phùng đều rất đẹp và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ', Chi cho biết.

Học sinh các khối lớp bước vào năm học mới với những cảm xúc riêng. Nếu học sinh lớp 10 háo hức với lễ khai giảng đầu tiên ở bậc THPT, học sinh lớp 12 lại có phần bồi hồi khi đây là lần cuối dự lễ tại Phan Đình Phùng.

Phạm Ngọc Minh, học lớp 11D4, dự định thi IELTS và SAT, đồng thời hướng đến các trường đại học mơ ước. Em đặt mục tiêu đạt IELTS 8.0, SAT từ 1.500 điểm và dự định du học Hàn Quốc, trong đó Yonsei là một trong những lựa chọn.

So với năm đầu tiên còn bỡ ngỡ, năm nay Minh cảm nhận không khí khai giảng đặc biệt hơn khi đã có thêm nhiều bạn bè. Để chuẩn bị cho buổi lễ, Minh thức dậy từ 4h30, trang điểm và làm tóc. Sau lễ khai giảng, em dự định trở về thăm trường THCS Phan Chu Trinh, nơi từng theo học.

Học sinh các khối lớp diện áo dài, đồng phục chỉn chu, rạng rỡ chụp ảnh cùng bạn bè.

Nhóm của Nguyễn Thu Uyên, học sinh lớp 10D6, tranh thủ nhảy TikTok để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày khai giảng đầu tiên tại trường.

Trần Khánh Đăng, học sinh lớp 11D1 (trái), nói sau một năm học tại trường Phan Đình Phùng, em bước vào lễ khai giảng với tâm thế vững vàng hơn. Nếu năm trước còn nhiều bỡ ngỡ, năm nay Đăng đã có thêm bạn bè và định hình rõ hơn về tương lai. Nữ sinh đặt mục tiêu củng cố kiến thức các môn chính khóa, đồng thời chuẩn bị cho các chứng chỉ ngoại ngữ để dễ dàng đậu vào các trường mơ ước.