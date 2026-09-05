Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường thầy dạy, trò học bằng đôi tay

Từ 6h sáng 5/9, hàng trăm học sinh Trường PTCS Xã Đàn (phường Đống Đa, Hà Nội) được phụ huynh đưa đến trường, háo hức dự lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Trường PTCS Xã Đàn thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập, với các lớp dành cho học sinh khiếm thính và học sinh không khuyết tật cùng học tập. Năm học 2026 - 2027, trường có gần 350 học sinh tại 22 lớp, trong đó 251 em là học sinh khuyết tật. Học sinh khiếm thính được học hòa nhập cùng các bạn không khuyết tật; học sinh khuyết tật trí tuệ được bố trí tại các lớp chuyên biệt, phù hợp với khả năng của từng em.

Không khí ngày khai trường trở nên rộn ràng với những tiết mục văn nghệ do chính học sinh biểu diễn.

Nét hồn nhiên, háo hức hiện rõ trên gương mặt các em trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Giữa sân trường, học sinh các khối ngồi ngay ngắn theo từng hàng. Không cần nhiều lời nói, các em trò chuyện với nhau bằng những cử chỉ của đôi tay, ánh mắt và nụ cười.

Với nhiều học sinh khiếm thính, máy trợ thính là vật dụng quen thuộc, đồng hành cùng các em trong học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Trong lễ khai giảng, giáo viên sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để truyền tải nội dung tới các học sinh khiếm thính. Những chuyển động của đôi tay trở thành cầu nối giữa thầy cô và học trò.

Sau chương trình tại sân trường, học sinh trở về lớp để theo dõi chương trình khai giảng chung toàn quốc.

Các em chăm chú theo dõi Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú tại xã biên giới đất liền qua màn hình.

Cô Vũ Thị Kim Khánh, giáo viên lớp 1 Trường PTCS Xã Đàn, cho biết một trong những khó khăn lớn nhất khi giảng dạy trong môi trường đặc biệt là giao tiếp với học sinh. Cô mong các em có thể tiếp thu tốt bài giảng và từng bước tiến bộ trong học tập.

Ngày khai giảng khép lại, những đôi tay vẫn tiếp tục “trò chuyện”. Với thầy và trò Trường PTCS Xã Đàn, đó không chỉ là cách giao tiếp, mà còn là nhịp cầu giúp những học sinh khiếm thính học tập, kết nối và tự tin hòa nhập với cuộc sống.