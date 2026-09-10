Dạ dày phình to như quả bóng nước của 'thánh ăn' Đài Loan

Hsiao-Hui là YouTuber Đài Loan nổi tiếng với các thử thách ăn uống, từng ăn hết 6,5 kg cơm thịt kho trong 42 phút hay 15,5 bát cơm măng kho trong 20 phút. Cô cũng từng đại diện Đài Loan tham gia các cuộc thi ăn quốc tế và được gọi là "vận động viên ăn thi đấu bất bại".

Bức ảnh so sánh dạ dày của Hsiao-Hui trước và sau khi ăn một bữa lớn. Ảnh: IG

Gần đây, Hsiao-Hui công bố hình ảnh chụp CT bụng trước và sau một bữa ăn lớn. Các phim CT được chụp năm ngoái, khi Hsiao-Hui đến Nhật Bản ghi hình một chương trình truyền hình. Êkíp đưa cô tới một chuỗi nhà hàng Trung Quốc, yêu cầu bắt đầu ăn khi bụng hoàn toàn rỗng và tiếp tục cho tới khi no căng. Sau đó, cô được đưa đi chụp CT để so sánh sự thay đổi của các cơ quan trong ổ bụng trước và sau bữa ăn.

Ở trạng thái đói, hình ảnh cho thấy dạ dày Hsiao-Hui có kích thước nhỏ, nằm cùng các cơ quan như gan, tụy, ruột non và ruột già trong khoang bụng với khoảng trống tương đối rõ ràng. Sau khi tiếp nhận lượng lớn thức ăn và chất lỏng, dạ dày giãn ra nhiều lần. Từ hình dạng giống một chiếc túi nhỏ, nó trở thành khối bầu dục lớn, lấp đầy khoang bụng và kéo xuống sát vùng phía trên xương chậu.

Hsiao-Hui cho biết ngay cả cô cũng bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh bên trong cơ thể mình.

Theo HK01, hình ảnh khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu tình trạng các cơ quan bị chèn ép như vậy có khiến Hsiao-Hui đau bụng hoặc khó thở hay không. Cô cho biết bản thân không cảm thấy khó chịu rõ rệt do áp lực trong ổ bụng nhưng thường bị đau mỏi lưng dữ dội sau những bữa ăn lớn.

Các bác sĩ lý giải rằng sau khi chứa vài kg thức ăn, bụng trở nên rất nặng, khiến trọng tâm cơ thể dồn về phía trước. Để giữ thăng bằng, cô phải liên tục giữ lưng thẳng, khiến các cơ lưng chịu áp lực trong thời gian dài và gây đau mỏi.

Cô cũng cho biết cơ thể cần khoảng hai ngày để xử lý hoàn toàn lượng thức ăn sau những lần ăn như vậy. Trong khi đó, với một bữa ăn thông thường, dạ dày của phần lớn mọi người sẽ dần làm rỗng thức ăn trong vài giờ.

Trong khi một bữa ăn thông thường chỉ mất vài tiếng để cơ thể xử lý hoàn toàn thì một bữa ăn mukbang có thể mất tới hai ngày. Ảnh: IG

HK01 cảnh báo hình ảnh CT của Hsiao-Hui cho thấy khả năng giãn nở lớn của dạ dày, song không đồng nghĩa việc ăn lượng thức ăn cực lớn là an toàn hay có thể bắt chước.

Theo chuyên gia, ăn quá nhiều trong thời gian ngắn có thể gây giãn dạ dày cấp tính. Nếu thành dạ dày bị kéo căng quá mức, tuần hoàn máu có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ thiếu máu cục bộ, hoại tử hoặc thủng dạ dày trong những trường hợp nghiêm trọng.

Việc nạp lượng lớn thức ăn cũng có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit. Ăn quá mức hoặc nôn thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản.

Ngoài ra, tiêu thụ lượng lớn thực phẩm giàu chất béo và protein trong thời gian ngắn có thể tạo áp lực lên hệ tiêu hóa và tuyến tụy. Việc duy trì thói quen ăn uống cực đoan trong thời gian dài còn có thể làm rối loạn quá trình tiêu hóa, chuyển hóa và hệ vi sinh đường ruột.