Trường Đại học FPT công bố điểm chuẩn, nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm học 2026-2027 của Trường Đại học FPT đối với các ngành/chương trình đào tạo là 18 điểm, riêng với ngành Khoa học máy tính là 21 điểm.

Đồng thời, trường Đại học FPT cho biết, tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển ở một số ngành còn chỉ tiêu, mở thêm cơ hội để thí sinh lựa chọn và theo đuổi ngành học phù hợp trong môi trường đào tạo gắn với công nghệ, thực tiễn và trải nghiệm toàn cầu.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung và làm thủ tục nhập học trực tuyến từ 8h00 ngày 10/08 tại hệ thống xét tuyển: daihoc.fpt.edu.vn/dang-ky-dai-hoc-fpt

Các ngành/chương trình xét tuyển bổ sung với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Năm 2026, Trường Đại học FPT áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12. Điểm xét tuyển được xác định bằng Điểm kết hợp + điểm khuyến khích + điểm ưu tiên, trong đó:

Điểm kết hợp = (Điểm thi tốt nghiệp THPT + (Điểm trung bình lớp 12 × 3)) / 2.

Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, trường sử dụng: Tổ hợp Axx: Điểm môn Toán và hai môn bất kỳ (áp dụng cho tất cả ngành đào tạo); Tổ hợp Cxx: Điểm môn Ngữ văn và hai môn bất kỳ (áp dụng đối với các ngành ngoài Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính).

Chương trình đào tạo của Trường Đại học FPT được phát triển theo ba định hướng Công nghệ – Khởi nghiệp – Toàn cầu. Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn học tập thông qua dự án, trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, phát triển ngoại ngữ, tư duy công nghệ và năng lực thích ứng với thị trường lao động.

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, Trường tập trung giúp sinh viên hình thành năng lực ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề và chủ động tạo ra giá trị mới.

Việc tiếp tục nhận hồ sơ ở một số chuyên ngành sẽ mở thêm cơ hội để thí sinh lựa chọn chương trình đào tạo phù hợp và sẵn sàng cho hành trình nghề nghiệp trong tương lai.