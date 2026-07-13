Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin 3 năm gần đây, trường nào cao nhất?
Trong giai đoạn 3 năm gần đây (2023–2025), ngành Công nghệ thông tin (CNTT) và các ngành cốt lõi liên quan như Khoa học máy tính (KHMT), Trí tuệ nhân tạo (AI) luôn nằm trong nhóm các ngành có điểm chuẩn quy đổi cao nhất cả nước.
Điểm chuẩn dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT của các trường top đầu luôn dao động ở mức cực cao, từ 27.5 đến hơn 29 điểm (thang điểm 30). Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh phải đạt trung bình từ 9 đến hơn 9.5 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.
Trường có điểm chuẩn cao nhất: Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) liên tục nắm giữ ngôi vương về điểm chuẩn ngành này.
Năm 2023 & 2024: Ngành Khoa học máy tính (IT1) và CNTT của trường liên tục dẫn đầu với mức điểm quanh mốc 28.5–29.42 điểm (tùy theo công thức tính điểm quy đổi riêng và chứng chỉ ngoại ngữ).
Năm 2025: Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất lên tới 29.39 điểm đối với phương thức xét điểm thi THPT.
Bám đuổi sát sao ở nhóm dẫn đầu là Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) với mức điểm từ 27.8 - 27.85 điểm, cùng các trường phía Nam như ĐH Bách khoa TP.HCM và ĐH Công nghệ thông tin (UIT - ĐHQG TP.HCM) với mức điểm cạnh tranh gay gắt từ 26.5 - 28 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin của các trường mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo:
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/07/2026 06:50 AM (GMT+7)