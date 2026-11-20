Nam sinh họ Quách ở thành phố Đài Nam được phát hiện ngừng thở, ngừng tim trong khu ký túc xá của trường tối 14/11. Theo TVBS, kết quả khám nghiệm tử thi từ cơ quan pháp y bước đầu xác định nguyên nhân tử vong do thiếu oxy cơ tim (cardiac hypoxia); phía nhà trường cũng thông báo nạn nhân bị ngừng tim và loại trừ khả năng có sự tác động từ bên ngoài.

Trước khi qua đời một ngày, Quách than mệt với bạn cùng phòng. Khoảng 4h đến 5h sáng 14/11, người bạn này vẫn thấy Quách nằm bấm điện thoại trên giường nên nghĩ cậu ngủ bù vào ban ngày. Đến tối cùng ngày, người này gọi Quách đi ăn nhưng nạn nhân không phản hồi, cơ thể đã lạnh và cứng đờ.

Lực lượng y tế xác nhận nam sinh ngừng tim, ngừng thở trước khi đội cứu hộ tới hiện trường. Chị họ nạn nhân cho biết Quách sống một mình xa nhà, thường xuyên chơi điện tử thâu đêm khiến nhịp sinh hoạt đảo lộn.

Ảnh minh họa do AI tạo

Bác sĩ Tăng Quốc Tường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch thuộc Bệnh viện Đa khoa Quân đội Đào Viên (chi nhánh Tân Trúc), nhận định thói quen thức đêm tạo gánh nặng trực tiếp lên hệ tuần hoàn, bất kể tuổi tác.

Khi ngủ, nhịp tim chậm lại, huyết áp hạ 10-20% để cơ tim nghỉ ngơi. Thiếu ngủ kéo dài kích thích hệ thần kinh giao cảm hoạt động liên tục, ngăn huyết áp hạ về đêm. Tình trạng này gây tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim và phá vỡ chức năng nội mô mạch máu. Thành mạch tổn thương kích hoạt phản ứng viêm, tạo điều kiện cho mỡ máu tích tụ thành mảng xơ vữa, làm hẹp lòng mạch và cắt giảm lượng máu nuôi tim.

Thói quen thức đêm cũng kích thích tuyến thượng thận tiết nhiều hormone căng thẳng cortisol, đồng thời làm tăng hormone gây đói ghrelin và giảm chất ức chế cảm giác thèm ăn leptin. Sự mất cân bằng này thúc đẩy cảm giác thèm tinh bột và chất béo vào ban đêm, lâu dài dẫn đến béo phì, kháng insulin và gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ hiện xếp giấc ngủ vào nhóm tám yếu tố sống còn bảo vệ tim mạch, ngang hàng với dinh dưỡng, vận động và kiểm soát huyết áp.

Bác sĩ Tăng khuyến cáo người trưởng thành cần ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, học sinh phổ thông cần 8-10 tiếng. Giấc ngủ nướng vào cuối tuần không thể bù đắp tổn thương mạch máu do những đêm thức trắng gây ra. Người trẻ cần tắt thiết bị điện tử trước giờ ngủ một tiếng để tránh ánh sáng xanh kích thích thần kinh, đồng thời duy trì giờ thức dậy cố định giữa ngày làm việc và ngày nghỉ, chênh lệch không quá 60 phút.