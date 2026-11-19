Một chiếc bàn gỗ, một viên phấn và nỗi nhớ nghề chưa nguôi của "bà giáo làng"

Trong căn nhà ở thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, bà Bùi Thị Mỹ, 74 tuổi, ở thôn Xuân Tiến cầm viên phấn, chậm rãi viết từng phép tính lên mặt bàn gỗ dựng đứng. Không bảng đen, không bục giảng, cũng chẳng có những dãy bàn ngay ngắn như ở trường học. Trước mặt bà chỉ có chiếc điện thoại do con trai đặt trên một chiếc thùng nhựa để ghi hình.

Bà Bùi Thị Mỹ (74 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuân Tiến, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đã rời xa bục giảng hơn 30 năm nhưng vẫn luôn nhớ nghề giáo. Ảnh: HD.

Bà bắt đầu giảng bài, khi thì phép trừ số thập phân, lúc lại chuyển sang phân số, phương trình bậc nhất một ẩn hay những hằng đẳng thức đáng nhớ. Giọng nói sang sảng, cách diễn đạt rành rọt, từng bước giải được bà trình bày cẩn thận như đang đứng trước lớp học năm nào.

Ở tuổi 74, mái tóc đã bạc, bà giáo làng vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Những kiến thức Toán học từng giảng dạy cho học trò dường như vẫn còn nguyên trong trí nhớ. Bà không cần một lớp học đông người để bắt đầu bài giảng. Chỉ cần có viên phấn, có mặt bàn để viết, bà lại say sưa với những con số gắn bó như cơm ăn nước uống của bà hằng ngày.

Hình ảnh ấy những ngày gần đây được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Có video bài giảng của bà thu hút hàng triệu lượt xem, trong đó có clip được ghi nhận gần 4,7 triệu lượt xem. Nhiều người tìm đến những video không chỉ để ôn lại kiến thức mà còn để nhớ về một thời cắp sách đến trường, về những người thầy, người cô đã tận tụy với học trò trong những năm tháng còn nhiều gian khó.

Bà Mỹ chia sẻ, việc giảng bài trước chiếc điện thoại không bắt đầu từ mong muốn nổi tiếng.

Do nhớ nghề giáo và thường nằm mơ thấy mình đang đứng lớp nên bà Mỹ đã dựng bàn lên dạy để đỡ nhớ nghề. Ảnh: HD.

Bà không biết sử dụng mạng xã hội. Điện thoại đối với bà chủ yếu để nghe và gọi. Người quay phim, đăng tải các bài giảng là anh Bùi Văn Dũng, con trai út của bà.

Ban đầu, anh Dũng chỉ muốn quay lại cảnh mẹ giảng bài để lưu giữ kỷ niệm, đồng thời giúp mẹ vơi nỗi nhớ nghề. Anh dựng chiếc bàn gỗ cũ làm bảng, chuẩn bị điện thoại ghi hình. Còn bà Mỹ, cứ đến giờ là cầm phấn, đứng vào vị trí quen thuộc, bắt đầu bài giảng.

“Nhà không có bảng đen, con trai tôi lấy mặt bàn gỗ dựng đứng lên, đặt ở góc bếp để tôi viết phấn, giảng bài” - bà Mỹ kể.

Một lớp học không có học sinh, nhưng người đứng lớp vẫn giữ nguyên nề nếp của nghề. Bà thường bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng, mỗi bài giảng kéo dài khoảng 45 phút. Bài mới được dẫn dắt từ ví dụ, kiến thức cũ rồi mới đến quy tắc và cách giải.

Bà không muốn giảng qua loa, bởi theo bà, đã dạy thì phải nói cho rõ, làm cho học trò hiểu. “Làm qua loa thì học sinh không thể hiểu bài” - bà nói.

Tất cả các clip đăng lên mạng xã hội đều do người con út của bà Mỹ tự làm. Ảnh: HD.

Cứ thế, chiếc bàn gỗ trong góc bếp trở thành bảng viết, chiếc điện thoại trở thành người ghi hình, còn bà Mỹ lại được sống trong không khí của một giờ lên lớp.

“Với tôi, lớp học này chủ yếu để ôn lại kiến thức, để đỡ nhớ nghề sau hơn 30 năm nghỉ dạy. Có người xem hay không không quan trọng bằng việc được tiếp tục giảng bài” - bà Mỹ cho biết.

Nghe bà nói, mới hiểu vì sao một người đã rời bục giảng hơn ba thập kỷ vẫn có thể dành hàng chục phút đứng trước chiếc bàn gỗ, kiên nhẫn giải từng phép tính. Với bà, những bài giảng ấy không phải điều gì mới mẻ. Đó là phần công việc đã ăn sâu vào cuộc sống, là niềm vui tưởng đã khép lại từ ngày bà viết đơn xin nghỉ dạy.

Mang dao vào rừng sau giờ lên lớp, đêm về vẫn thức soạn giáo án

Là người dân tộc Mường, bà Mỹ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi bà ăn học. Năm 1972, sau khi học hết lớp 7, bà theo học hệ đào tạo sư phạm 7+3 tại Ngọc Lặc, chuyên ngành Toán - Vật lý.

Dù đang không giảng dạy hơn 30 năm rồi nhưng bà Mỹ vẫn nhớ những kiến thức mình được học trước đây. Ảnh: HD.

Năm 1975, tốt nghiệp, bà được phân công giảng dạy tại huyện Như Xuân cũ, sau đó chuyển về công tác tại xã Xuân Du.

Những năm tháng ấy, nghề giáo không chỉ có bảng đen, phấn trắng và những giờ lên lớp. Sau mỗi buổi dạy, phía sau người giáo viên còn là gánh nặng cơm áo, là những đứa con đang chờ mẹ trở về, là người chồng đau ốm và một gia đình luôn cần tiền để trang trải cuộc sống.

Ngày nào cũng vậy, trước khi đến lớp bà Mỹ đều mang theo một con dao, sau giờ đứng lớp bà lại tranh thủ vào rừng lấy củi mang bán để đổi lấy gạo, khoai, ngô.

Năm 1975, tốt nghiệp, bà được phân công giảng dạy tại huyện Như Xuân cũ, sau đó chuyển về công tác tại xã Xuân Du. Ảnh: HD.

Buổi tối, khi công việc gia đình đã tạm ổn, bà mới ngồi vào bàn soạn giáo án. Có hôm, bà làm việc đến 10-12 giờ đêm. Sáng hôm sau, lại dậy sớm, gánh củi ra chợ bán rồi trở về với công việc của một người giáo viên.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà kể có lần dạy xong tiết cuối, bà đi tìm con dao để vào rừng lấy củi nhưng tìm mãi không thấy. Bà hỏi từng học sinh xem em nào lấy dao của cô, nhưng không ai nhận. Sau đó, bà mới biết hiệu trưởng đã cất con dao đi vì chiều hôm ấy trường có cuộc họp, tất cả giáo viên phải tham dự.

Bà nhớ, lãnh đạo nhà trường khi ấy cũng hiểu hoàn cảnh của mình nên đã bố trí cho bà dạy Toán vào những tiết cuối để thuận tiện hơn trong việc sắp xếp công việc gia đình.

Nhà không có bảng đen, con trai bà Mỹ đã lấy mặt bàn gỗ dựng đứng lên, đặt ở góc bếp để bà giảng bài. Ảnh: HD.

Năm 1990, trước hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bà Mỹ quyết định viết đơn xin nghỉ công tác, hưởng chế độ một lần để có thời gian lo cho chồng và các con.

Quyết định ấy giúp bà có thêm thời gian chăm lo gia đình, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải rời xa công việc mà bà đã gắn bó nhiều năm.

“Sau khi nghỉ dạy, tôi hay nhớ học sinh, buồn lắm. Về nhà không còn nghe tiếng các em thưa gửi, không nghe tiếng hỏi han bài vở nữa nên trong lòng cứ băn khoăn” - bà Mỹ tâm sự.

Đó không phải nỗi nhớ chỉ thoáng qua trong vài ngày, vài tháng. Mà hơn 30 năm đã trôi qua, bà vẫn nhớ những buổi đứng lớp, nhớ những câu hỏi của học sinh, nhớ cảm giác được giảng giải cho các em hiểu bài.

Bà Bùi Thị Tuyết, Trưởng thôn Xuân Tiến, cũng là học trò cũ của bà Mỹ, cho biết hình ảnh cô giáo ngày trước vẫn luôn in đậm trong ký ức của mình. Ảnh: HD.

Có những đêm, bà nằm mơ thấy mình được đến trường, đứng trên bục giảng. Khi tỉnh dậy, cuộc sống thường ngày lại trở về, nhưng hình ảnh lớp học vẫn ở đó, trong ký ức người giáo viên đã rời nghề từ lâu.

Bà Bùi Thị Tuyết - Trưởng thôn Xuân Tiến, cũng là học trò cũ của bà Mỹ, cho biết hình ảnh cô giáo ngày trước vẫn luôn in đậm trong ký ức của mình.

“Từng câu từ cô truyền đạt cho các cháu bây giờ giống như ngày xưa cô dạy chúng tôi. Nhìn cách cô đứng bảng, ký ức thời đi học lại hiện lên nguyên vẹn, khiến tôi muốn được đi học lại” - bà Tuyết xúc động chia sẻ khi xem những video giảng bài của cô giáo cũ.

Bây giờ, những bài giảng của bà được đưa lên mạng xã hội, đến với nhiều người hơn ngoài phạm vi thôn làng. Sự quan tâm bất ngờ ấy khiến hai mẹ con vui, nhưng cũng có chút lo lắng vì chương trình giáo dục hiện nay đã thay đổi so với thời bà đứng lớp.

Bà Mỹ hiểu rằng cách giảng của mình có thể khác với cách học sinh được hướng dẫn ở trường hiện nay. Vì vậy, bà vẫn xem những video ấy là dịp ôn lại kiến thức cũ, lưu giữ kỷ niệm và tìm lại niềm vui giảng bài.

Những clip triệu view của bà Mỹ sau khi được con trai đăng lên mạng xã hội. Ảnh: HD.

Ở tuổi 74, bà Mỹ vẫn cầm phấn, vẫn cẩn thận viết từng phép tính, vẫn giảng giải từng quy tắc như thể trước mặt mình là những lớp học trò năm xưa.

Điều khiến bà vui là được đứng giảng thêm một lần nữa. Được nói về những bài toán đã gắn bó với mình suốt những năm tháng đứng lớp. Và được tìm lại cảm giác thân thuộc mà bà đã mang theo trong những giấc mơ suốt hơn ba thập kỷ rời xa trường học.