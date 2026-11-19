Đang ngủ, người đàn ông 38 tuổi bất ngờ méo miệng, liệt nửa người

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tối 2/11, anh T.M.H (38 tuổi, trú tại xã Cố Đô, thành phố Hà Nội) đi ngủ trong tình trạng sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, chỉ hơn 1 giờ sau, khi thức dậy đi vệ sinh, người đàn ông bất ngờ thấy choáng váng, đau đầu dữ dội, kèm theo méo miệng, nói khó và yếu nửa người bên trái, không thể tự đi lại.

Trước tình trạng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa người bệnh đến Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu.

Qua thăm khám, người bệnh tỉnh, điểm Glasgow 15 nhưng có biểu hiện liệt dây thần kinh VII trung ương bên trái, nói khó và liệt nửa người trái, cơ lực chỉ đạt 1/5. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não phát hiện tổn thương xuất huyết não vùng cầu não lệch phải.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh – Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, tổn thương cầu não, đặc biệt là xuất huyết cầu não, là một thể đột quỵ vô cùng nặng nề, có nguy cơ tử vong rất cao.

Nếu không được cấp cứu và can thiệp kịp thời, người bệnh có thể phải đối mặt với những di chứng nghiêm trọng, như tàn phế vĩnh viễn, mất khả năng vận động, thậm chí tử vong.

Sau 4 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh có chuyển biến tích cực

Tại Trung tâm Đột quỵ, người bệnh được điều trị theo phác đồ, tập trung kiểm soát huyết áp, xử trí phù não và hỗ trợ tuần hoàn não, đồng thời được theo dõi chặt chẽ diễn biến thần kinh.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh có những chuyển biến khả quan. Ý thức duy trì tỉnh táo, triệu chứng nói khó giảm, cơ lực tay và chân bên trái cải thiện từ 1/5 lên 3/5.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và phục hồi chức năng nhằm cải thiện khả năng vận động.

Người đàn ông 38 tuổi xuất huyết não: Cảnh báo từ tiền sử tăng huyết áp

Điều đáng chú ý trong trường hợp này là người bệnh mới 38 tuổi nhưng đã có tiền sử tăng huyết áp khoảng 5 năm. Đáng lo ngại, người bệnh không duy trì việc uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ não. Khi huyết áp tăng cao kéo dài, thành mạch máu có thể bị tổn thương, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch và tai biến mạch máu não, trong đó có xuất huyết não.

Đáng nói, tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng. Người mắc bệnh vẫn có thể sinh hoạt, làm việc bình thường nên dễ chủ quan, bỏ qua việc kiểm tra huyết áp và điều trị.

Việc tự ý ngừng thuốc, uống thuốc không đều hoặc chỉ điều trị khi thấy huyết áp tăng có thể khiến huyết áp không được kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng khuyến cáo, người trẻ tuổi khi được chẩn đoán tăng huyết áp tuyệt đối không được chủ quan. Người bệnh cần khám sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp, tuân thủ phác đồ điều trị và không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.